Choque de estándares vehiculares entre Colombia y EE. UU. podría afectar mercado de carros

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Colombia aprobó en 2025 siete reglamentos técnicos para vehículos y motocicletas que deberían entrar en vigor en septiembre de este año. Esas normas adoptan estándares internacionales que vienen de las Naciones Unidas, pero una parte importante de los vehículos que se importan al país se fabrica bajo estándares técnicos distintos, entre ellos los que exige Estados Unidos. Como lo han alertado gremios del sector automotor, si los reglamentos entran en vigencia sin resolver esa incompatibilidad, varios modelos podrían quedar por fuera del mercado colombiano.

Este jueves, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) le pidió al Ministerio de Transporte que aplace la entrada en vigencia de esos siete reglamentos mientras se resuelve el choque entre normativas.

En mayo, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, ya le había escrito formalmente a su homóloga del Ministerio de Transporte, María Fernanda Rojas, pidiendo una prórroga de 12 meses para esos siete reglamentos.

En esa carta, Morales advirtió que aplicar las normas bajo el cronograma actual generaría “un escenario de alta incertidumbre regulatoria y operativa para el sector automotor, con impactos directos sobre la planeación de producción, los inventarios, las importaciones, la comercialización y la estabilidad del mercado”. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Embajada de Colombia en Washington también se pronunciaron en el mismo sentido.

Lo que está en juego

Si el Ministerio de Transporte no expide el acto administrativo que formalice el aplazamiento, los reglamentos entrarían en vigencia en septiembre sin que Colombia haya resuelto cómo hacer coexistir los dos sistemas técnicos.

Según el Mincomercio, eso no solo afectaría la planeación de producción y los inventarios, sino que podría derivar en “afectaciones significativas para consumidores, distribuidores y operadores económicos”. Estas afectaciones, según gremios, podrían verse en menos modelos disponibles y menos competencia en el mercado automotor colombiano.

Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos, afirmó que “las diferentes entidades del Gobierno Nacional ya han expresado la conveniencia de otorgar un plazo adicional para culminar los procesos técnicos y regulatorios pendientes. Por ello, resulta fundamental que esta decisión sea formalizada cuanto antes mediante el correspondiente acto administrativo”.

El gremio insiste en que se necesita tiempo suficiente para construir una solución que garantice la libre elección de los consumidores y preserve la competitividad del mercado colombiano.

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