Economía
El ciclo infinito: un mes de freno en la vía al Llano, ¿qué amenaza el avance?

El cuello de botella de Colombia. Un derrumbe en la vía al Llano, el cierre de la arteria que conecta la despensa agrícola de la Orinoquía con Bogotá, cumple 34 días y anticipa un riesgo mayor con la llegada de las lluvias y el fin de año. La fragilidad del abastecimiento nacional de alimentos queda atrapada en un cruce de promesas a medio camino.

Alejandro Rodríguez Torres
10 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Fedetranscarga anticipa que los mayores tiempos de tránsito afectarán con crudeza productos básicos de la cena navideña.
Fedetranscarga anticipa que los mayores tiempos de tránsito afectarán con crudeza productos básicos de la cena navideña.
Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Un día de cierre de la vía al Llano obliga a que un campesino en Guayabetal no pueda sacar sus plátanos, que el camión que trae insumos no llegue, que el bus que iba a Villavicencio se devuelva vacío o se estanque horas en la serpiente del tráfico en vías alternas. Ahora piense que eso ha pasado 34 días, con una economía local estancada y la incertidumbre como rutina.

Esa escena de parálisis, repetida cada día desde el derrumbe del 6 de septiembre en el kilómetro 18, en Chipaque, tiene un precio que no ha dejado de crecer. Las primeras...

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Ptolomeo(73769)Hace 1 hora
Coviandes el gran operador de esta importante vía sigue pasando de agache otra vez. Nadie menciona este consorcio por temor al poderoso Luis Carlos Sarmiento dueño de medios de comunicación escrito y tv que saben silenciar y hacer pasar la responsabilidad en gran parte de esta empresa. No es solo echarle la culpa al invierno para zafarse olímpicamente del problema. Malos diseños y puntos críticos mal tratados de la vía qué por años seguirá colapsando
