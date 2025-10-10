El ciclo infinito: un mes de freno en la vía al Llano, ¿qué amenaza el avance?

Fedetranscarga anticipa que los mayores tiempos de tránsito afectarán con crudeza productos básicos de la cena navideña. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Un día de cierre de la vía al Llano obliga a que un campesino en Guayabetal no pueda sacar sus plátanos, que el camión que trae insumos no llegue, que el bus que iba a Villavicencio se devuelva vacío o se estanque horas en la serpiente del tráfico en vías alternas. Ahora piense que eso ha pasado 34 días, con una economía local estancada y la incertidumbre como rutina.

Esa escena de parálisis, repetida cada día desde el derrumbe del 6 de septiembre en el kilómetro 18, en Chipaque, tiene un precio que no ha dejado de crecer. Las primeras...