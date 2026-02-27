Cifra récord: OpenAI recibirá inversiones por USD 110.000 millones

La empresa anunció alianzas estratégicas con Amazon, la mayor empresa de servicios en la nube, a través de su división AWS, y con Nvidia. Foto: AFP - YUICHI YAMAZAKI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pionero de la inteligencia artificial OpenAI completó una ronda de financiación récord de USD 110.000 millones con SoftBank, Nvidia y Amazon, lo que le permite aspirar a satisfacer la creciente demanda mundial.

Amazon invirtió USD 50.000 millones en el creador de ChatGPT, mientras que el especialista en chips Nvidia y el japonés Softbank aportaron cada uno USD 30.000 millones.

OpenAI, valuada hasta el momento en USD 730.000 millones, ya tiene previsto recibir nuevas inversiones para completar esta ronda de financiación.

Además de la inyección de capital, la empresa anunció alianzas estratégicas con Amazon, la mayor empresa de servicios en la nube, a través de su división AWS, y con Nvidia.

“SoftBank, Nvidia y Amazon son socios a largo plazo que comparten nuestra ambición de convertir el verdadero progreso científico en sistemas que brinden beneficios significativos a las personas a escala global”, declaró OpenAI en un comunicado este viernes.

El desorbitado nivel de financiación refleja los elevados costes de la potencia informática y las persistentes dudas sobre si OpenAI y otras empresas de IA podrán generar ingresos suficientes para cubrir esos costos.

La inversión de Amazon comenzará con USD 15.000 millones, seguida de otros USD 35.000 millones en los próximos meses, siempre que se cumplan ciertas condiciones, según informaron las empresas.

Récord de suscripciones

ChatGPT cuenta actualmente con más de USD 900 millones de usuarios activos semanales y más de USD 50 millones de suscriptores de pago.

Enero y febrero se perfilan como los meses con mayor volumen de nuevas suscripciones en la historia de la plataforma, según la compañía.

Más de 9 millones de empresas pagan por usar ChatGPT para tareas laborales, mientras que su herramienta de desarrollo de software Codex ha triplicado el número de usuarios semanales desde principios de año, alcanzando los 1,6 millones, de acuerdo a datos de la compañía.

Estas cifras pretenden tranquilizar a los inversores más escépticos, que han cuestionado la capacidad de OpenAI para seguir el ritmo de sus enormes necesidades de inversión en función de que su producto estrella, ChatGPT, ha ralentizado su crecimiento.

Este mes, OpenAI comenzó a implementar publicidad para sus usuarios no premium con el objetivo de generar más ingresos.

Según The Information Tech News, la compañía prevé gastar más del doble del dinero que pensaba invertir hasta 2030, destinando USD 665.000 millones al funcionamiento y entrenamiento de su IA.

El anuncio se produce mientras Anthropic, archienemigo de OpenAI y fundado por exempleados de OpenAI, sigue ganando terreno y acaparando titulares gracias a sus prestigiosos modelos de IA Claude.

Anthropic consiguió a principios de este año una ronda de financiación de USD 30.000 millones.

Gemini, el modelo de IA de Google, también se ha convertido en un potente competidor, mientras xAI, de Elon Musk, también atrae inversión y usuarios.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.