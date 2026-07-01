Cinco meses seguidos de crecimiento: la manufactura arranca fuerte el segundo semestre

La inflación de precios de fábrica volvió a acelerarse, mientras la contratación siguió aumentando moderadamente. Foto: Oscar Pérez

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La industria manufacturera volvió a ganar velocidad en junio. El Índice de Gestión de Compras (PMI) elaborado por Davivienda subió de 51,8 puntos en mayo a 53,7 puntos, el nivel más alto de los últimos meses y una señal de que el sector continúa expandiendo su actividad.

El dato de junio mostró una aceleración impulsada principalmente por el aumento de los nuevos pedidos, una mayor producción en las fábricas y un fortalecimiento de la confianza empresarial.

Detrás del resultado estuvo el vaivén de la demanda. Las empresas reportaron un crecimiento más rápido en los pedidos recibidos, lo que llevó a incrementar el ritmo de producción y a utilizar con mayor intensidad su capacidad instalada para responder a las nuevas órdenes de compra.

La confianza empresarial también mejoró. Las compañías consultadas esperan que la producción continúe creciendo durante los próximos doce meses, apoyada en nuevos lanzamientos de productos, estrategias comerciales y una recuperación gradual de la demanda.

Para Silvia Juliana Mera Gamboa, economista de Davivienda, los resultados de junio muestran que el sector manufacturero mantiene una trayectoria positiva. “Estos resultados se enmarcan en un contexto de mayores costos y una inflación con tendencia creciente que aún es retador para las empresas. Sin embargo, los industriales se notan optimistas sobre un mejor clima de negocios en el país ante una menor incertidumbre política tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia”, explicó.

Más trabajo, más demanda y el golpe a la inflación

Las fábricas también mantuvieron la generación de empleo. Aunque la contratación siguió creciendo por cuarto mes consecutivo, el ritmo fue moderado.

Otro cambio relevante apareció en los costos. Davivienda encontró que las presiones sobre los insumos continuaron disminuyendo frente a meses anteriores, gracias a una mayor estabilidad en los precios de varias materias primas y a menores presiones cambiarias. Sin embargo, esa moderación no impidió que las empresas elevaran nuevamente los precios de venta de sus productos.

Según el informe, la inflación de los precios cobrados por los fabricantes se aceleró durante junio y alcanzó su mayor nivel desde febrero. Varias compañías explicaron que trasladaron parte de los mayores costos acumulados y ajustaron sus listas de precios para proteger sus márgenes.

Inventarios y tiempos de entrega reducidos

Las compras de insumos también aumentaron. El crecimiento fue el más fuerte desde marzo, una decisión que respondió tanto al incremento de la producción como a la expectativa de mantener un mayor volumen de pedidos durante los próximos meses.

Al mismo tiempo, los inventarios mostraron comportamientos distintos. Mientras las existencias de materias primas crecieron por segundo mes consecutivo, los inventarios de productos terminados volvieron a reducirse, una señal de que parte de la producción salió rápidamente hacia los clientes.

Los tiempos de entrega de los proveedores siguieron mejorando. Davivienda indicó que los plazos de suministro volvieron a acortarse, favorecidos por una menor congestión logística y una disponibilidad más amplia de insumos en varias cadenas de abastecimiento.

Panorama favorable

Aunque el panorama luce más favorable que hace un año, el comportamiento de los precios seguirá siendo uno de los principales elementos para observar durante el segundo semestre. Si bien los costos de producción perdieron intensidad, las empresas continúan trasladando parte de esos incrementos a los consumidores.

Con el resultado de junio, la manufactura completó cinco meses consecutivos de expansión, según el PMI de Davivienda. El informe también destaca que el indicador principal se ubicó por encima de su promedio de largo plazo, una señal de que la recuperación del sector ganó fuerza durante el segundo trimestre del año.

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