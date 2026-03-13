Claro analiza una integración con Azteca Comunicaciones

En el segmento de internet fijo, Claro cuenta con 3,44 millones de accesos, lo que se traduce en una participación de mercado del 33,59 % Foto: Claro

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La empresa mexicana América Móvil S.A.B., matriz del operador Claro en Colombia, busca adquirir algunos activos de telecomunicaciones de Grupo Salinas en el país como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en la región.

Para entender este negocio hay que saber que el Grupo Salinas opera en Colombia bajo la firma Azteca Comunicaciones, que aunque no es un nombre tan sonado en la cotidianidad de los colombianos, sí opera en un segundo plano con su extensa red de fibra óptica, la cual abarca el 83 % del territorio nacional.

De entrada, esta jugada pone sobre la mesa el ambiente de competencia en el negocio de las telecomunicaciones en Colombia, pues Claro ha sido declarado por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) como operador dominante en diversos rubros. Puntualmente, en el segmento de internet fijo, este operador cuenta con 3,44 millones de accesos, lo que se traduce en una participación de mercado del 33,59 %.

Para materializar la mencionada movida empresarial, Claro necesita del visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Recientemente se conoció que la solicitud de preevaluación ya fue presentada ante esta autoridad, quien determinará la posible integración de negocios con Azteca Comunicaciones, que incluye la compra de una red de fibra óptica.

América Móvil ha señalado que busca expandirse en América Latina. El mes pasado, ejecutivos dijeron en una conferencia con inversionistas que estaban en busca de acuerdos “pequeños” en la región. El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, por su parte, está monetizando activos tras acordar pagar casi USD 1.900 millones al gobierno mexicano en una disputa fiscal que se extendió por una década.

América Móvil ha enfrentado mayor competencia en el mercado mexicano de telecomunicaciones debido a la aplicación de regulaciones asimétricas hace más de una década. Esas normas fueron diseñadas para debilitar su dominio en el sector. A medida que nuevos jugadores ingresan al mercado, la empresa prevé una mayor consolidación en México y también busca ampliar sus horizontes en otros países. América Móvil se retiró de una oferta conjunta con Entel S.A. por activos de Telefónica Chile, y los ejecutivos señalaron en febrero que la operación resultó demasiado compleja.

Para Claro, la evaluación de esta integración responde principalmente a la posibilidad de generar sinergias operativas que permitan estabilizar y mantener esta infraestructura, la cual actualmente presenta fallas que impactan la calidad del servicio, según el comunicado de América Móvil. “Aunque no se trata de un activo atractivo desde el ámbito comercial, su adecuada operación resulta clave para garantizar la continuidad de la conectividad en territorios donde actualmente no existen alternativas de red”.

Un portavoz de Grupo Salinas dijo que la solicitud sigue una conclusión similar de la compañía en Colombia, donde una de sus filiales entró en proceso de insolvencia después de que las inversiones no lograran generar el tráfico potencial proyectado en una licitación del gobierno.

Claro opera en 1.104 municipios de Colombia con una red de más de 10.660 torres y servicio 5G en 59 ciudades, según la empresa. Cuenta con más de 40 millones de usuarios y ofrece telefonía fija, internet de banda ancha y televisión por cable a más de 3 millones de hogares.

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