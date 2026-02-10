Claves para elegir oficina en la era del trabajo híbrido

Resume e infórmame rápido

El trabajo híbrido domina en Colombia. Según las cifras que manejan Pagegroup y Wework, el 59 % de los trabajadores en el país se encuentra bajo este modelo, mientras que el 60 % lo prefiere por sobre otras modalidades de empleo.

La facilidad que brinda esta modalidad, de trabajar algunos días en la casa y otros en la oficina, se ha convertido en una forma de atracción y retención de talento, ya que facilita la armonización entre la vida laboral y personal del trabajador.

Bogotá, analizan las firmas, se mantiene como el principal hub empresarial del país, donde la amplia red de coworking, la conectividad aérea y terrestre, así como la presencia de empresas multinacionales, la convierten en un lugar clave para el trabajo colaborativo.

“Las ciudades que invierten en bienestar, conectividad y espacios flexibles no solo atraen talento, sino que retienen a profesionales que hoy priorizan el equilibrio entre vida personal y productividad”, afirma Nicolás Sánchez, Head of Sales de WeWork Colombia y Perú.

Ante este panorama, es clave contar con espacios de oficina que se adapten a las necesidades que tienen las empresas y los trabajadores.

En entrevista con El Espectador, Juan Carlos Delgado, quien es el country manager de Cushman & Wakefield para Colombia (empresa del sector inmobiliario logístico y comercial), señaló que el año pasado la vacancia de oficinas cerró en cerca del 10 %, lo que se traduce en que la demanda por estos espacios no ha desaparecido, se ha transformado.

“Las compañías están ocupando menos metros por persona, pero mejores metros: migran a edificios con certificaciones, buena conectividad y servicios;

reconfiguran las plantas para más colaboración y menos puestos fijos;

privilegian ubicaciones estratégicas. El modelo híbrido ha impulsado una demanda más sofisticada, menos enfocada en volumen y más en calidad y valor estratégico de la oficina”, señala el profesional.

¿Qué determina el precio de una oficina?

Delgado asegura que hoy el precio ya no solo se explica por la ubicación y el metro cuadrado. Hay otras variables:

Poca oferta de oficinas “top” : Hay pocos edificios de alta calidad disponibles. La vacancia está por debajo del 10 % y los nuevos proyectos se concentran en zonas muy específicas como la Calle 100, Salitre y Nogal-Andino (para el caso de Bogotá). Esa escasez hace que las mejores oficinas tiendan a subir de precio.

Calidad del edificio y sostenibilidad : Hoy no todas las oficinas valen lo mismo. Se evalúan aspectos como qué tan moderno es el edificio, qué tan eficiente es el espacio, su ubicación, los servicios que ofrece y si cuenta con certificaciones ambientales. Zonas como Salitre y el noroccidente de Bogotá tienen edificios muy bien calificados que aún tienen precios relativamente bajos, lo que abre oportunidades de valorización.

Edificios con certificaciones verdes : Cerca del 28 % de las oficinas clase A (las más premium) en Bogotá ya cuenta con sellos como LEED, EDGE o WELL. Estos edificios suelen estar más ocupados y permiten ahorrar en servicios como energía y agua, lo que los hace más atractivos y les permite cobrar arriendos más altos.

Mejor clima económico : El crecimiento de la economía, una inflación más controlada y tasas de interés más estables han devuelto la confianza a empresas e inversionistas, lo que ayuda a mantener y aumentar el valor de las oficinas.

La oficina ya no se usa igual: Con el trabajo híbrido, las empresas buscan oficinas que ayuden a atraer talento, fortalecer la cultura y fomentar el trabajo en equipo. Por eso, están dispuestas a pagar más por espacios bien ubicados y diseñados para el bienestar y la colaboración, no solo por el tamaño.

El protagonismo del Coworking

Delgado también señala que el actual panorama ha hecho que el coworking, y los espacios flexibles en general, dejaron de ser una solución solo para las startups, pasando a ser una gran alternativa en el negocio del sector inmobiliario corporativo.

Muchas empresas combinan por ejemplo una sede principal en un edificio de clase A con espacios flexibles o de coworking para equipos de proyecto, crecimiento incremental o ubicaciones satélite cerca de donde viven sus talentos.

En ciudades como Bogotá, los precios para una oficina pueden ser diversos.

“Para oficinas clase A, el precio promedio de renta pedido en Bogotá se ubica alrededor de COP 82.700/m²/mes, con un incremento interanual cercano al 11 %. En el CBD el promedio está en COP 83.785/m², y en zonas Non-CBD alrededor de COP 77.071/m²”, señala el experto-

Por submercados, nuestros últimos MarketBeat muestran rangos como:

Salitre: COP 60.000–90.000/m²

Santa Bárbara: COP 90.000–95.000/m²

Calle 100: COP 65.000–95.000/m²

Avenida Chile: COP 70.000–78.000/m²

Noroccidente: COP 60.000–80.000/m²

Centro: COP 63.000–110.000/m²

En submercados como Chicó y Nogal-Andino las rentas más altas superan los COP 95.000/m².

Recomendaciones para elegir oficina en 2026

No quedarse solo en las zonas tradicionales: Hoy hay buenas oportunidades fuera de las zonas clásicas de oficinas. Hay sectores con buen ritmo de crecimiento y con buena conexión vial a precios más bajos.

Pensar la oficina para el trabajo híbrido: Antes de elegir, es clave tener claro cuántos días irá la gente a la oficina y para qué. La mejor oficina no es la más grande, sino la que tiene espacios para reunirse, buena tecnología, buena conexión a internet y zonas para concentrarse.

Buscar calidad y edificios bien diseñados: No se trata solo de pagar menos arriendo. Los edificios modernos y sostenibles suelen gastar menos en servicios y son más atractivos para los trabajadores.

Revisar qué nuevos proyectos vienen:Mirar qué viene en camino ayuda a decidir si conviene esperar o aprovechar la oferta actual para negociar mejores condiciones.

Negociar más que el precio: Hoy es común negociar beneficios adicionales, como meses sin pagar arriendo, ayudas para adecuar la oficina, aumentos graduales del canon o contratos más flexibles. De hecho, una parte importante de las nuevas oficinas ya se arriendan listas para usar.

Pensar en el talento, no solo en el espacio: La oficina ideal es la que ayuda a atraer y retener talento, fortalece la cultura de la empresa y mejora la productividad. Elegir bien puede marcar la diferencia en un mercado empresarial cada vez más competitivo.

