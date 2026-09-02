Andrés Mauricio Torres es el nuevo presidente de Coca-Cola FEMSA en Colombia

Andrés Torres, nuevo presidente de Coca-Cola FEMSA Colombia. Foto: Cortesía

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Coca-Cola FEMSA, una de las compañías que mueve buena parte de las bebidas que llegan a tiendas y otros puntos de venta del país, tiene nuevo presidente en Colombia. El ingeniero industrial Andrés Mauricio Torres Rico regresó después de cuatro años en México para asumir la dirección de la operación nacional.

Torres reemplaza su cargo como Chief Marketing Officer de la compañía en México, donde estuvo entre 2022 y 2026. Antes ya había trabajado en Colombia como vicepresidente sénior de Marketing entre 2018 y 2022.

Su trayectoria con la compañía suma cerca de 15 años dentro de Coca-Cola FEMSA, con pasos por Colombia, México, Filipinas y responsabilidades para otros mercados de Suramérica.

En México, Torres estuvo al frente de áreas que van desde el portafolio de productos y los precios hasta el comercio electrónico y el marketing digital. También trabajó en la gestión de ingresos y en el modelo con el que la compañía lleva sus productos al mercado.

Según la multinacional, durante su gestión la operación mexicana logró revertir una tendencia de más de una década de pérdida de participación de mercado. La empresa presentó ese resultado como uno de los antecedentes de su llegada a la presidencia en Colombia.

Su carrera dentro de la organización, sin embargo, comenzó antes de los cargos de mayor visibilidad.

Entre 2012 y 2013 tuvo responsabilidades para operaciones de Sudamérica en temas de inteligencia de mercados y gestión de ingresos. Después fue gerente de Market Intelligence de Coca-Cola FEMSA Colombia. Desde allí trabajó en investigaciones sobre consumidores y mercados, estrategias de precios, segmentación de clientes y pronósticos de ventas.

Luego pasó por Filipinas; ocupó cargos relacionados con investigación de mercados, planificación de la demanda y marketing, hasta convertirse en vicepresidente de Marketing de Coca-Cola Beverages Philippines.

En 2018 regresó a Colombia como vicepresidente sénior de Marketing. Cuatro años después se trasladó a México.

El nuevo cargo amplía el alcance de sus responsabilidades. Torres tendrá a su cargo el conjunto de la operación de Coca-Cola FEMSA en Colombia. Eso incluye la estrategia comercial, las operaciones, la cadena de suministro, las finanzas, los equipos de trabajo, la sostenibilidad y la relación con diferentes grupos vinculados con la compañía.

“Los grandes resultados se construyen juntos”, escribió Torres en LinkedIn.

Coca-Cola y FEMSA preparan anuncios en Colombia

Bruno Pietracci, presidente de Coca-Cola América Latina, señaló recientemente que las compañías invertirán en sus capacidades operativas y en el fortalecimiento de la economía local. También mencionó acciones para impulsar a los tenderos y fomentar el desarrollo nacional.

Las compañías anunciaron esos planes después de reunirse en Barranquilla con el presidente Abelardo De La Espriella. En el encuentro también hablaron de las acciones de asistencia humanitaria y reconstrucción que emprendieron después del terremoto del 10 de agosto.

Los detalles de la inversión serán anunciados en diciembre, en conmemoración de los 100 años de FEMSA.

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