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Colegios de municipios pequeños podrán recibir tecnología gratis del MinTIC

La cartera invita a las instituciones educativas a manifestar, por escrito, la intención de recibir los bienes tecnológicos.

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Redacción Economía
03 de septiembre de 2026 - 12:30 p. m.
El llamado va especialmente dirigido a las instituciones educativas ubicadas en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.
El llamado va especialmente dirigido a las instituciones educativas ubicadas en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.
Foto: Alcaldía de Bogotá
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En el marco de las actividades de enajenación adelantadas por el MinTIC, mediante el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cartera ha puesto a disposición de las instituciones educativas bienes tecnológicos.

Recientemente el ministerio informó que ha procedido a recibir las manifestaciones de interés para dicha adjudicación, mediante el mecanismo de destinación final de enajenación a título gratuito de bienes muebles de menor cuantía del mencionado fondo.

Es por lo anterior que la cartera invita a las instituciones educativas y a las demás entidades del Estado colombiano interesadas a manifestar, por escrito, su interés en acceder a estos bienes tecnológicos.

El llamado va especialmente dirigido a las instituciones educativas ubicadas en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. La solicitud deberá ser remitida al correo electrónico minticresponde@mintic.gov.co o mediante radicado físico radicado en la dirección Carrera 8va entre Calles 12A y 12B Edificio Murillo.

Para ello, deberá tenerse en cuenta la documentación que se encuentra en el siguiente link.

“En la manifestación, la entidad pública debe acatar los requisitos señalados en la Resolución número 00323 del 19 de agosto de 2026, artículo 3. Presentación de la manifestación de interés y sus parágrafos”, concluyó el MinTIC.

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Por Redacción Economía

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