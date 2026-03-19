Colombia arrancó el año con un repunte en sus importaciones

En enero, lo que más importó Colombia fue maquinaria y equipo de transporte. En ese rubro se destinaron USD 2.118 millones. Foto: EFE - FILIP SINGER

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en enero, las importaciones colombianas se contaron en USD 5.902,9 dólares, lo que se traduce en un incremento del 9,7 % frente al mismo mes del año anterior.

El mayor incremento se registró en manufacturas, con USD 4.584,9 millones, lo que implicó un alza del 14,1 %. Le siguen los productos agropecuarios, alimentos y bebidas (con USD 879,6 millones y un aumento del 13,2 %) así como combustibles y productos de industrias extractivas (con USD 433,9 millones y una caída del 25,3 %).

China sigue siendo el principal origen de las importaciones colombianas, con una participación del 31 %. En segundo lugar está Estados Unidos, con el 21% y más abajo México (4,7 %), Brasil (4,6 %), Alemania (3,6 %), Corea (2,9 %) y Japón (2,5 %).

En enero, lo que más importó Colombia fue maquinaria y equipo de transporte. En ese rubro se destinaron USD 2.118 millones, lo que implicó un aumento del 23 %.

Otras mercancías protagónicas fueron:

Productos químicos y conexos: USD 1.204 millones

Productos alimenticios y animales vivos: USD 725 millones

Artículos manufacturados diversos: USD 488 millones

Petróleo y derivados: USD 238 millones

Metales no ferrosos: USD93,2 millones

La balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que importa y exporta Colombia, sigue siendo negativa. Esta fue de USD 1.328,8 millones.

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