Colombia aumenta su capacidad de gas para enfrentar el fenómeno de El Niño

El gas natural adquiere especial relevancia, ya que permite la operación de buena parte de las centrales térmicas, cuya generación puede compensar parcialmente una menor producción hidroeléctrica y contribuir a mantener la confiabilidad del sistema. Foto: Minenergía

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De cara al fenómeno de El Niño, el Gobierno ha buscado formas para enfrentar el impacto que causará la temporada de sequía en sectores estratégicos, como el de la energía.

En el marco de estas medidas, el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, anunció la ampliación de la licencia ambiental de la regasificadora SPEC, lo que permitirá al país sumar 58 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) de gas para atender la demanda nacional.

“Con esta ampliación, la terminal alcanzará una capacidad total de 533 MPCD, equivalente al 50 % de la demanda nacional. Así, el Gobierno Nacional avanza en medidas concretas para enfrentar el fenómeno de El Niño, garantizar el suministro de gas natural a hogares, comercios, vehículos e industrias, y aportar confiabilidad al sistema energético del país”, detallaron las carteras.

Hay que tener en cuenta que una parte importante de la generación eléctrica de Colombia depende de las hidroeléctricas. Ante una eventual reducción de los aportes hídricos por menores lluvias, aumenta la presión sobre el sistema para atender la demanda de energía. En este escenario, el gas natural adquiere especial relevancia, ya que permite la operación de buena parte de las centrales térmicas, cuya generación puede compensar parcialmente una menor producción hidroeléctrica y contribuir a mantener la confiabilidad del sistema.

“Mediante la Resolución 002149 del 11 de agosto de 2026, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales autorizó la construcción de un nuevo gasoducto de 9,3 km y 24 pulgadas, que amplía en 275 MPCD la capacidad de transporte desde la terminal de SPEC hasta el sistema nacional de transporte”, informaron las carteras.

También se contempla una estación de compresión, la cual es una infraestructura de medición y regulación, así como la inclusión de un nuevo buque de almacenamiento.

Los ministerios también señalan que la ampliación de la mencionada licencia ambiental cumplió con la debida diligencia requerida que incluye, entre otros aspectos, el estudio de impacto ambiental, la consulta previa con las comunidades étnicas y un plan de compensación ambiental de 52 hectáreas, liderado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié.

Desde la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), se celebró la ampliación de la licencia ambiental resaltando que, con esto, se da una señal de confianza de cara a los hogares, comercios, vehículos e industrias.

“Es la mejor noticia en estos primeros cuatro días del nuevo Gobierno en materia de seguridad energética, lo cual demuestra que la articulación técnica e institucional da frutos concretos en beneficio de la seguridad energética de los colombianos. El gas natural no solo llega a la estufa del hogar: también mueve buena parte de la demanda industrial y es el respaldo del sistema eléctrico del país. Cuando llega el Fenómeno de El Niño, baja el nivel de los embalses y hay menos agua para generar electricidad; en esos momentos el país enciende las plantas térmicas, que funcionan con gas natural. Ampliar la capacidad de SPEC LNG ayuda a que, en las épocas de sequía y de mayor exigencia, el país cuente con más gas disponible y el suministro se mantenga estable para las familias y las empresas. Más disponibilidad de gas natural significa un país mejor preparado para no quedarse sin energía cuando más se necesita.”, aseguró Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas.

La líder gremial también destacó que la medida logra combinar el rigor técnico con una decisión que resulta oportuna para la nación.

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