Colombia aumentó sus cultivos y frutos en 2025: este es el mapa de la producción agrícola

Imagen de referencia. Foto: GIZ

En el suelo colombiano crecen todo tipo de cultivos agrícolas y alimentarios, que permiten garantizar parte de la seguridad alimentaria. ¿Sabe qué se produce, qué tanto y en dónde? Esas son las respuestas que entregan las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) 2025, realizadas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

En 2025, Colombia sembró 5.612.302 hectáreas —100.133 más que en 2024— y cosechó 81,66 millones de toneladas de productos agrícolas, la cifra más alta de los últimos años, esto consolida una tendencia de...