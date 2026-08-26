Colombia busca atraer inversión japonesa y reactivar acuerdo comercial

El ministro de Comercio, Industria y Turismo busca fortalecer las relaciones comerciales con Japón. Foto: Cortesía Mincomercio

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El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, sostuvo en Tokio dos reuniones estratégicas para fortalecer la relación económica de Colombia con Japón.

La primera fue con Toshiro Ino, quien es el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón. Allí la agenda buscó avanzar en la reactivación del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) que se tiene entre ambas naciones.

Lo que se busca con esto es consolidar un acuerdo moderno capaz de abrir nuevas oportunidades para la agroindustria colombiana, así como para la inversión y la transferencia de tecnología.

La segunda reunión fue con Hiroshi Nanbu, quien es el presidente de Business Planning & Operation de Toyota Motor Corporation. En este espacio se habló sobre la relación que tiene la compañía con Colombia, la cual ya suma más de cinco décadas.

En este espacio, el ministro Gómez invitó a Toyota a seguir creciendo en el país, especialmente en las labores de ensamblaje de vehículos híbridos y eléctricos, así como en la infraestructura de carga y el desarrollo de proveedores locales.

El interlocutor del Gobierno resaltó que Colombia cuenta con el talento idóneo para madurar estas operaciones, así como una ubicación estratégica y demás condiciones para que Toyota vea en el país una plataforma regional de producción e inversión.

“Japón vuelve a mirar a Colombia, y estamos listos para capitalizar esa confianza”, afirmó el ministro Mauricio Gómez Amín.

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