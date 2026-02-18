Colombia busca inventores: Gobierno abre inscripciones para concurso nacional de innovación

El concurso busca destacar los trabajos de inventores, emprendedores, estudiantes y empresas. Foto: Getty Images - Getty Images

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció la apertura de la convocatoria para la nueva edición del Premio Nacional al Inventor Colombiano.

El concurso, que este año completa su versión número 15, busca destacar los trabajos de inventores, emprendedores, estudiantes y empresas que, mediante soluciones innovadoras, aporten al desarrollo de la industria, la tecnología y la sociedad en Colombia.

“El Premio Nacional al Inventor Colombiano fomenta, reconoce y premia la creatividad e inventiva de los colombianos que desarrollan nuevos y mejorados productos, procedimientos y tecnologías, lo que contribuye al desarrollo del país y promueve una cultura de protección de las invenciones mediante el uso del sistema de patentes”, detalló la superintendencia.

Para este año, las categorías habilitadas son:

Juvenil

Mujeres inventoras

Inventor individual

Investigación

Micro y pequeñas empresas

Industria

También se entregarán dos reconocimientos especiales a las invenciones con mayor impacto regional, así como las de mayor potencial de gestión comercial.

Los ganadores recibirán una medalla y diploma otorgados por la superintendencia, así como difusión en medios institucionales y externos, resaltando su labor.

Además, de acompañamiento jurídico y financiero. Para las categorías inventor individual, micro y pequeña empresa se otorgará asistencia gratuita para redactar y tramitar una nueva solicitud de patente, junto con el beneficio en tasa para el trámite, siendo clave para que protejan su creación sin enfrentar barreras económicas.

¿Cómo participar?

La superintendencia detalla que las inscripciones se pueden hacer a través de los formularios oficiales en línea, disponibles en el portal institucional. Los participantes deberán presentar información técnica de su invención, así como un video explicativo.

Podrá encontrar toda la información disponible mediante la página de la sede electrónica de la SIC.

“El Premio Nacional al Inventor Colombiano es una plataforma para visibilizar el talento que nace en las regiones, aulas académicas, en laboratorios y empresas. Se extiende la invitación a todos los innovadores del país a creer en sus creaciones y a postularse. Con esta convocatoria, Colombia reafirma su compromiso con la creatividad, el emprendimiento tecnológico y el desarrollo sostenible”, concluyó la SIC.

