Colombia busca la ruta del cobre

Colombia camina de la diversificación de la matriz energética a los cambios en el modelo minero. Se busca depender menos del petróleo y el carbón para darles paso a otros minerales como el cobre, uno de los principales insumos en tecnologías de generación de energía limpia y en el cual el país tiene sembradas las esperanzas para entrar a las grandes ligas de la minería mundial.

Por ejemplo, una turbina eólica requiere entre tres y cuatro toneladas de cobre para generar un megavatio de electricidad. Por eso, el paso que está dando Colombia para entrar a las grandes ligas de la minería, entonces, es el correcto para seguir impulsando la transformación energética.

Ahora, hay serios indicios de que existen grandes depósitos de cobre en el país que, por geología, deben estar en la cordillera Occidental, sobre el mismo cinturón que viene de Centroamérica y llega hasta Chile dejando un rastro grande en Perú, Panamá y Ecuador. Chile y Perú son los dos más grandes productores de cobre en el mundo.

En Latinoamérica, Colombia se encuentra en el sexto lugar de producción de cobre, detrás de México, Brasil y Argentina, y ocupa el puesto 46 en el mundo. Escalar posiciones en este ranquin significaría mayores ingresos para la economía del país y el desarrollo social para las regiones, aseguran expertos.

El consumo de cobre refinado en el mundo en 2018 fue de 23,78 millones de toneladas y varios estudios indican que esa demanda podría crecer al doble en 2050.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) señaló que el Servicio Geológico Colombiano “ha establecido que el país cuenta con ambientes geológicos favorables para la existencia de depósitos de cobre”. Este mineral estaría en Córdoba, Chocó, Nariño y Antioquia, así como en La Guajira y Cesar.

Según la ANM, a 2017 las reservas de cobre en Colombia estaban valoradas en $108.765 millones.

En el momento, la producción de este mineral en el país proviene de la mina El Roble, ubicada en Carmen de Atrato, Chocó, operada por la compañía canadiense Atico Mining Corp, con unas reservas medidas de 1,88 millones de toneladas y una producción de 9.355 toneladas en 2017.

Un informe de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) destaca que la producción de cobre en el país muestra una tendencia creciente: de 33 % entre 2014 y 2015 se pasó a 55 % en 2016. El salto más grande se registró en 2014, con una expansión de 543 %, cuando Atico adquirió El Roble.

En producción avanzada se encuentra Quebradona, en Jericó (Antioquia), de la minera Anglogold Ashanti, que tiene reservas probables de 1,2 millones de toneladas. Las intenciones de inversión con esas reservas probables ascienden a US$1.000 millones, que se ejecutarían una vez estén aprobados la licencia ambiental y el plan de trabajo del proyecto.

Actualmente, hay 427 títulos mineros asociados con el cobre para 660.497 hectáreas, lo que equivale al 0,6 % del territorio nacional; 132 son para exploración, 71 para construcción y montaje, y 224 para explotación. Por otro lado, hay 1.400 propuestas de contratos de concesión para una extensión de 2,7 millones de hectáreas, señala la Agencia Nacional de Minería.

Carolina Rojas Hayes, viceministra de Minas, explicó que de las 1.400 propuestas de contratos, 16 % están en Nariño, 16 % en Chocó, 12 % en Antioquia y 8 % en Cauca. “Cuando la semana pasada comenzó a funcionar Anna Minería (catastro digital del sector), la primera propuesta que entró fue para cobre en La Guajira”, aseguró la funcionaria.

“El hecho de que exista tanto interés en explorar cobre es porque los inversionistas creen que hay mucho potencial. En las 1.400 solicitudes hay varias empresas internacionales”, dijo la funcionaria.

En Panamá, la multinacional First Quantum Minerals desarrolló el proyecto Cobre Panamá con una inversión que supera los US$6.700 millones, la más alta de ese país, para una duración de 34 años.

Los proyectos

La Upme recuerda que en 2017 la empresa Cordoba Minerals Corp. anunció que en su proyecto San Matías podría encontrase el primer depósito de clase mundial de cobre en Colombia, con recursos inferidos de 53,5 millones de toneladas del mineral.

San Matías, El Roble y Soto Norte en Santander son las tres iniciativas calificadas como Proyectos de Interés Regional Estratégico (PIRE) por el Ministerio de Minas y Energía.

Actualmente hay más de 10 empresas interesadas en desarrollar proyectos de cobre en el país. Además de las tres mencionadas, están Quebradona (Anglogold Ashanti), Titiribí (Goldmining Inc), Cauca (Outcrop Corp), La Mina (Goldmining Inc), Cobrasco (Rugby Mining Limited), Mandé Norte (Volador SAS), Pantano, Murindó y Urrao (Minera Cobre), Natagaima (Pacifico Minerals Ltd), Cesar (Max Resources Corp.) y Mocoa (Libero Copper Corporation).

Hamyr González, presidente de Minera Cobre de Colombia, señaló que adelanta trabajos de exploración en Chocó y en Antioquia. “Nuestra proyección de inversión para los próximos tres años es de US$95 millones y en los próximos cinco años de US$375 millones”, dijo. El proyecto Pantano está pendiente de una sustracción temporal de 2,5 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico, para avanzar a la fase de perforación, lo que permitiría aumentar la inversión.