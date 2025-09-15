Colombia buscará la ratificación de importantes convenios laborales

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presidió esta conversación. En los próximos días la propuesta será enviada al Congreso. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este lunes la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (conformada por el Ministerio de Trabajo, centrales obreras y empleadores) acordó presentar ante el Congreso los convenios 102, 2006 y 187.

Con este trámite se buscará que el país los ratifique. Estos abordan temas como el trabajo marítimo, seguridad social y salud en el trabajo.

“Se expuso a los representantes de los empleadores, trabajadores y del Gobierno Nacional, la importancia de ratificar los Convenios sobre el trabajo marítimo, 2006; el 102 sobre la seguridad social y el 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Conocidos los motivos técnicos y el contexto regional e internacional por parte de los técnicos y especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los integrantes de la Comisión de Concertación acordaron llevar al Congreso de la República la ratificación de estos convenios”, informó el Ministerio del Trabajo.

Según lo explicado por el ministro Antonio Sanguino, es importante darle alcance a estos convenios que van en pro de los mínimos de protección social y con las Reformas Laboral y Pensional. Añadió que estos también dejan un marco para avanzar hacia iniciativas legislativas o decretos reglamentarios.

“Participaron en el encuentro, por parte de los gremios: ANDI, Fenalco, Asobancaria, Acopi y SAC; por las organizaciones sindicales: CUT, CGT, CTC, CDP y CPC; por el Gobierno Nacional, representantes de los Ministerios del Trabajo, Hacienda, Agricultura y de Departamento Nacional de Planeación, DNP”, detalló el ministerio.

Estos convenios serán presentados en los próximos días, para que le sea asignada su discusión en la agenda legislativa. Los participantes resaltaron el buen ambiente que tuvo el diálogo en la mesa de concertación. Los sectores sindicales, al igual que los gremios, también pudieron participar con la exposición de sus análisis y posiciones.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, resaltó que se seguirá discutiendo en la mesa en qué términos puede llegar a quedar descrita la negociación multinivel en el sector privado. Sobre este tema se realizarán más reuniones en busca de un acuerdo.

