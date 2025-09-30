Colombia canceló línea de crédito flexible del FMI: qué hay detrás de la decisión

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la rueda de prensa para anunciar la decisión sobre tasas de interés, la junta directiva del Banco de la República informó que las autoridades colombianas cancelaron el acuerdo de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Colombia tenía vigente desde abril de 2024.

De acuerdo con la junta, la decisión se tomó teniendo en cuenta que el acceso a los recursos está suspendido por parte del organismo desde el pasado 26 de abril de 2025 y “seguirá suspendido hasta el vencimiento del acuerdo vigente, según la evaluación llevada a cabo en la consulta del Artículo IV”.

El anuncio llega después de que se conoció un informe en el que el FMI advirtió que la situación fiscal del país se ha deteriorado.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, defendió que el uso la línea de crédito, durante la pandemia, generó dificultades fiscales, pues el gobierno de Gustavo Petro tuvo que pagar más de COP 20 billones. Agregó que este es un crédito de corto plazo, que no tiene tasas “excepcionalmente convenientes”.

El ministro argumentó que el gobierno ya había manifestado que no tenía interés en mantener esta línea de crédito: “Sostenerla implicaba pagar comisiones onerosas que no eran convenientes, por eso se tomó la decisión de suspender la solicitud”.

Frente a las inquietudes fiscales que manifestó el FMI, el ministro Ávila dijo que el gobierno ha atendido la situación, con una reducción de COP 10 billones en el presupuesto y la presentación de una reforma tributaria.

¿Qué es la línea de crédito flexible del FMI y por qué importa?

La línea de crédito del Fondo Monetario Internacional es un instrumento que ha estado disponible para Colombia desde 2009 y que sólo se ha usado una vez, por US$5.400 millones (durante la pandemia).

El último acuerdo para esta línea de crédito fue aprobado por el directorio ejecutivo del FMI en abril de 2024 por un período de dos años y por un monto de 6.133,5 millones de Derechos Especiales de Giro, lo que equivalía en la fecha de la aprobación del acuerdo a un monto cercano a los USD 8.100 millones.

De acuerdo con la junta, esta decisión se toma en un momento en el que los niveles de liquidez internacional del país son adecuados, con un nivel de reservas internacionales que actualmente alcanza los USD 65.000 millones.

Aunque Colombia no pensaba usar esta línea crédito, los expertos han explicado que era beneficioso para el país tener la opción, pues el instrumento se le otorga a países con una solidez institucional. Este punto es clave: que Colombia la tuviera hablaba bien de la evaluación que hacen organismos internacionales sobre la estabilidad de la economía, pero también de la seriedad para manejar las cuentas.

El comunicado aclaró que la cancelación del acuerdo actual no tiene ningún efecto sobre el cronograma de pagos del desembolso del crédito que se llevó a cabo en diciembre de 2020. “El pago de la única cuota pendiente se realizará en diciembre de 2025 según estaba previsto. El país continúa en un diálogo constructivo con el FMI para todos los aspectos que considere necesarios”, señala el documento.

Noticia en desarrollo

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.