Colombia convoca cumbre internacional para eliminar combustibles fósiles

Colombia y Holanda convocaron esta conferencia en Santa Marta durante la pasada COP30 sobre cambio climático en Belém. Foto: EFE - Rodrigo Sura

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La conferencia internacional que Colombia albergará en abril debe servir para lanzar una coalición de países determinados a acabar con los combustibles fósiles, en un momento de “máxima crisis” energética debido a la guerra en Oriente Medio, dijo el martes la ministra de Ambiente.

Colombia y Holanda convocaron esta conferencia en la localidad caribeña de Santa Marta durante la pasada COP30 sobre cambio climático en Belém, con el fin de reunir a los países dispuestos a iniciar un proceso para transformar sus economías y dejar atrás el petróleo y el gas, principales causantes del calentamiento.

Apoyados por unos 20 países, quisieron esquivar así la falta de consenso entre las casi 200 naciones participantes en la conferencia de la ONU para iniciar esa transición, prometida en 2023 en la COP28 de Dubái.

A un mes de la cita, el 28 y 29 de abril, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, dijo que 45 países confirmaron hasta ahora su asistencia, incluidos grandes productores de hidrocarburos de Europa y de Norteamérica, aunque sin nombrarlos.

El objetivo de Colombia es contar con una “coalición de quienes tenemos la voluntad de eliminar los combustibles fósiles” y están “listos para la acción”, dijo Vélez durante un encuentro online con periodistas organizado por la red de ONG Observatório do Clima de Brasil.

Vélez destacó a su juicio la pertinencia de la conferencia de Santa Marta, en un “momento de máxima crisis” por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto ha hecho subir los precios del petróleo, expuso la dependencia de muchos países a los combustibles fósiles y hace temer una crisis económica de dimensiones internacionales.

La cita abordará cómo superar la dependencia económica de los países productores de hidrocarburos, como la propia Colombia, la eliminación de subsidios a su producción y el ajuste de la deuda externa de los países del sur global para que puedan sufragar la sustitución de su matriz extractiva.

Vélez también dijo que su país espera contar con la presencia del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que lidera la oposición al desmantelamiento de las políticas climáticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos.

“Newsom está tratando de hacer un espacio en la agenda”, dijo.

La conferencia de Santa Marta es complementaria al proceso que la presidencia brasileña de la COP30 inició a finales de 2025 en la ciudad amazónica de Belém para elaborar una hoja de ruta internacional para la salida de los combustibles fósiles, a ser presentada en la próxima conferencia climática de la ONU presidida por Turquía.

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