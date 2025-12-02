Colombia empezará a exportar huevo a Estados Unidos

Para la obtención de este permiso fue necesaria la participación del ICA, así como del Ministerio de Agricultura, Industria y Turismo, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y Fenavi. Foto: Pixabay

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) informó que Colombia obtuvo luz verde por parte del APHIS (Servicio de Inspección Sanitaria de los Estados Unidos) para la exportación de huevos a ese país norteamericano.

El permiso es para los denominados ‘breaking eggs’, o huevos para quebrar, que son aquellos destinados exclusivamente a la industria procesadora y no al consumo directo en su cáscara.

El ICA calificó esta noticia como un hito en materia de internacionalización del sector avícola colombiano, ya que se llegará a uno de los mercados más exigentes y competitivos del mundo.

“Estos productos se envían a plantas habilitadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), donde son rotos, separados, pasteurizados y procesados antes de su utilización, y se emplean principalmente en la elaboración de ovoproductos como huevo líquido, congelado o en polvo; en la industria alimentaria para procesos de panificación, pastelería, galletería, mayonesas, salsas, mezclas para productos horneados, helados, pastas y otros productos; así como en la fabricación de comidas preparadas o ingredientes destinados a la industria gastronómica”, señaló el instituto.

Para la obtención de este permiso fue necesaria la participación del ICA, así como del Ministerio de Agricultura, Industria y Turismo, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y Fenavi.

Como explicó la gerente general del ICA, Paula Andrea Cepeda, el agro colombiano continúa avanzando en su objetivo de llegar a más mercados internacionales. La admisión de estos productos en nuevos países no solo fortalece la economía, sino que también impulsa el desarrollo y el crecimiento de los agricultores del país.

Sobre esto, el presidente ejecutivo de Fenavi señaló que “este paso consolida el camino exportador de la avicultura colombiana. Que Estados Unidos abra la puerta a nuestro huevo es una demostración de confianza en la calidad, la bioseguridad y el profesionalismo de nuestro sector. Esto nos motiva a seguir trabajando para que más productos avícolas colombianos conquisten mercados internacionales y lleven el nombre de Colombia aún más lejos”.

