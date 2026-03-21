La demografía se enfría mientras la siniestralidad vial marca su cifra más alta en ocho años

En una década Colombia sumó más de 2.000 víctimas viales adicionales; hoy las calles matan tanto como las enfermedades crónicas entre los jóvenes. Foto: EFE - Rodrigo Sura

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La fotografía demográfica de 2025 deja una sensación de doble filo. Nacen menos colombianos y mueren más, y en medio de esa transición que se viene acumulando desde hace una década aparece una violencia vial que avanza sin freno. Ya no es solo un fenómeno urbano o un problema de transporte; se ha convertido en una pieza estable del cuadro de mortalidad del país.

El DANE divulgó ayer las cifras preliminares de Estadísticas Vitales. La caída de los nacimientos no se detiene, aunque perdió velocidad.

El país registró 433.678 nacidos vivos, una reducción del 4,5 %, lejos de las caídas de dos dígitos de años anteriores, que incluso llegó a rozar el 12 %.

Bogotá, Chocó, Nariño, Casanare y Arauca siguen bajando, pero con variaciones pequeñas. En Guainía, Quindío, Tolima y La Guajira ocurrió lo contrario: aumentos ligeros, pero aumentos.

La mortalidad tomó otro rumbo. El país reportó 283.378 defunciones no fetales, 2,8 % más que en 2024. La tasa bruta llegó a 5,3 por cada mil habitantes. La estructura por edades mantiene un patrón que ya parece permanente: los hombres mueren más entre los 20 y los 79 años, con concentraciones altas en juventud y adultez temprana. Las mujeres solo superan a los hombres después de los 85 años.

Un dato distinto aparece en la niñez. La mortalidad en menores de cinco años cayó del 4 % al 1,9 % del total de defunciones en la última década. Es uno de los pocos indicadores que mejora de manera sostenida.

El mapa departamental muestra otra tendencia. Veintitrés departamentos y Bogotá aumentaron su tasa de mortalidad. Guaviare, San Andrés y Vaupés tuvieron los mayores saltos. Quindío repitió la tasa más alta del país con 8,5 muertes por cada mil habitantes.

El lugar que ocupan los accidentes de transporte en la muerte del país

La mortalidad por accidentes de transporte terrestre sigue dentro de las diez principales causas de muerte. Ocupa el noveno lugar. Debajo están pocas enfermedades; encima, casi todas las crónicas más frecuentes en Colombia.

La trayectoria preocupa. La tasa por cada 100.000 habitantes fue de 15,7 en 2016. Luego cayó hasta llegar a 11,7 en 2020. Después volvió a subir, año tras año, hasta marcar 17 en 2025.

El peso cambia según la etapa de vida. En la juventud de 18 a 28 años es una de las tres primeras causas, junto con homicidios y suicidios. En los hombres de 29 a 44 años ocupa el segundo lugar, después de los homicidios. En las mujeres de esa misma edad no entra al podio, pero permanece como causa relevante. En la adolescencia vuelve a aparecer entre las más frecuentes y compite con violencias que nunca deberían cruzarse tan arriba.

La violencia vial rompe su propio récord en 2025

La Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó en el informe preliminar que 2025 fue el peor año desde que existe registro en 2017. Se contabilizaron 8.697 víctimas mortales y lesionadas valoradas por Medicina Legal. Cinco por ciento más que en 2024.

En 2017 la cifra rondaba las 6.490. El salto acumulado habla solo, con más de dos mil víctimas adicionales en menos de una década.

Diciembre fue el mes más trágico con 814 víctimas. Octubre llegó a 764 y junio a 755.

La motocicleta concentra la mayor parte de la tragedia. Los usuarios de moto sumaron 5.516 víctimas. Los peatones 1.879.

Antioquia registró 1.149 casos, seguido por Valle del Cauca con 888 y Cundinamarca con 646.

En ciudades, Bogotá encabezó con 811 víctimas, seguida por Cali con 374 y Medellín con 278.

Los tipos de choque también cuentan una historia. Los motociclistas mueren en choques contra objetos fijos. Los peatones, en mayor medida, por impactos con motocicletas. Dos realidades que conviven en un mismo sistema vial sin barreras claras.

Las cifras de 2024 ya mostraban deterioro. Ese año se registraron 8.271 víctimas y diciembre volvió a ser el mes más crítico.

Vistas en conjunto, las estadísticas vitales y los datos de tránsito no describen fenómenos separados. Convergen. Más motociclistas, más peatones, más jóvenes, más usuarios vulnerables pierden la vida cada año en las vías.

La demografía del país cambia mientras la muerte avanza por un corredor que no parece recibir la atención que muestran los informes. El resultado es un mapa de vulnerabilidad que obliga a mirar más allá de las curvas y a preguntarse qué tan preparado está el país para enfrentar un riesgo que crece mientras la población disminuye.

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