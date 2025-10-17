Logo El Espectador
Queremos alcanzar un arancel del 0 % con EE. UU. para exportar café: Asoexport

En entrevista con El Espectador, Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) hizo un balance sobre la situación del sector cafetero en este momento, alertando de una posible baja en los resultados debido a condiciones climáticas.

Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
17 de octubre de 2025 - 10:43 p. m.
Queremos alcanzar un arancel del 0 % con EE. UU. para exportar café: Asoexport
Foto: Cortesía: Asoexport

El café ha marcado números verdes desde hace ya más de 12 meses. La situación favorable que se ha presentado durante este tiempo dejó nuevos logros para el sector.

Al cierre del último año cafetero, que fue desde octubre de 2024 y hasta septiembre de 2025, se lograron producir casi 15 millones de sacos de 60 kg. Es decir 17 % más que el año anterior, convirtiéndose en la cifra más alta de la década, según la Federación Nacional de Cafeteros.

Los buenos comportamientos y resultados de la producción, distribución y exportación de café ya han...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con conflicto armado y violencias basadas en género.lmejia@eleespectador.com
