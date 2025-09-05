Colombia está entre los 30 países con mayor adopción de criptomonedas

Uno de los mayores desafíos sigue siendo el uso de las cripto en el día a día. Foto: Pexels

El comportamiento de las criptomonedas ha tenido un balance positivo en 2025. El bitcóin constantemente ha sido noticia por alcanzar nuevos récord, siendo el más reciente el que consolidó a mediados de agosto, cuando superó los US$122.900.

En el último año, su valor ha aumentado más de un 84 % y se consolida como el líder indiscutible del mercado de las criptomonedas. Esta posición se respalda en su enorme capitalización, que supera los US$2,34 billones, es decir, la suma del valor de todos los bitcoins en circulación en todo el mundo.

Aun así, el bitcóin sigue siendo una moneda extremadamente volátil. Entre finales de enero y comienzos de abril de este año, su valor descendió de US$103.000 a US$76.000, lo que refleja marcadas fluctuaciones en tiempos relativamente cortos.

Esa situación no es exclusiva, pues se manifiesta en la mayoría de las más de 3.000 criptomonedas que hay en el mercado. Por ejemplo, en un día divisas como CATX pueden crecer más de un 1.400 %, mientras que otras como Bome Grok pueden perder casi todo su valor.

Ante este comportamiento, expertos como Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia y América Latina, recomiendan que, antes de invertir en este u otro criptoactivo, las personas se informen adecuadamente, comprendan su funcionamiento y los riesgos que implican.

En medio de este panorama, Colombia resalta como una de las principales naciones con mayores niveles de adopción de criptomonedas. Recientemente la firma Chainalysis publicó el Índice de Adopción Global 2025, en el que la nación ocupó la posición número 29 (con una puntuación del índice de 0,116).

Este resultado muestra una mejora frente a 2024, pues para entonces se ubicó en la posición número 36. No obstante, hay que tener en cuenta que, para el año 2020, la nación llegó a estar en el grupo de los diez primeros, al consolidarse en el puesto número nueve.

Colombia se destaca por el uso que hacen las personas del común de las criptomonedas en plataformas centralizadas como Binance o Coinbase, especialmente en transacciones pequeñas, de menos de US$10.000. Esta medición tiene en cuenta el poder adquisitivo del país, por lo que no significa que sea donde más se gasta en criptomonedas, sino donde su uso tiene mayor peso en relación con lo que gana una persona promedio. En esto la nación ocupa la posición número 22 del ranking.

Este es el top 10 de países con mayor adopción de criptomonedas

India

Estados Unidos

Pakistán

Vietnam

Brasil

Nigeria

Indonesia

Ucrania

Filipinas

Rusia

“La adopción de criptomonedas en América Latina creció un 63%, lo que refleja una creciente adopción en los segmentos minorista e institucional. En comparación, la adopción del África subsahariana creció un 52%, lo que indica la continua dependencia de la región de las criptomonedas para las remesas y los pagos diarios. Estas cifras subrayan un amplio cambio en el impulso de las criptomonedas hacia el Sur Global, donde la utilidad sobre el terreno está impulsando cada vez más la adopción”, es parte del análisis que realiza la firma en su reporte.

Uno de los mayores desafíos sigue siendo el uso de las cripto en el día a día, pues una parte importante de los comercios no las acepta. Sobre esto, Acosta cree que, con la implementación del Sistema de Pagos Inmediatos impulsado por el Banco de la República bajo el nombre de Bre-B, se podría pagar con criptomonedas en cualquier datáfono mediante un código QR. El establecimiento comercial no sabría que le están pagando con cripto, pues el sistema hace una conversión inmediata a la moneda local.

Ese, de hecho, es un modelo que ya se ha implementado en Brasil, con el sistema de PIX, y el resultado ha sido exitoso.

“Esto va a ayudar, porque ya no se necesita ir comercio por comercio y preguntar si reciben cripto. Simplemente se escanea el QR, el vendedor recibe moneda local y el pagador usa sus cripto”, explica.

Es ingenuo pensar que las criptomonedas van a desaparecer. Todo apunta a que cada vez serán más parte de nuestra vida financiera. Hay quienes las comparan con una acción listada en la bolsa de valores, la cual también puede ser volátil. Ante ese futuro es clave que exista una regulación que proteja a los usuarios y fomente la inversión; pero sobre todo, lo que se requiere es educación, para que cada vez más personas entiendan cómo funcionan y así puedan ver sus oportunidades y riesgos.

