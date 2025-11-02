Estos son los retos logísticos para que en China coman productos “Made in Colombia”

Una mujer revisa bananos en una plantación en Apartadó, Antioquia. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Diversificación es, después de aranceles, la palabra más sonada en las charlas sobre el futuro del comercio. Buscar nuevos destinos para las exportaciones “Made in Colombia” se ha vuelto más urgente en un momento en el que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, está usando los impuestos a los bienes extranjeros como un arma de negociación, más aún con desencuentros entre presidentes y relaciones bilaterales volátiles.

En medio de este panorama se ha planteado una pregunta: ¿será China el país elegido en el mapa? En el discurso...