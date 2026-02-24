Colombia firma acuerdo para explorar energía nuclear en su matriz eléctrica

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el director general de la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), Rafael Mariano Grossi, firmaron el memorando. Foto: Cortesía MinEnergía

Este martes, en Cartagena, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el director general de la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), Rafael Mariano Grossi, firmaron un memorando de Entendimiento para establecer un marco de cooperación en aplicaciones de tecnología nuclear, las cuales estarán orientadas a la descarbonización de los sistemas energéticos, así como del fortalecimiento del suministro eléctrico en Colombia.

Según lo manifestado por Grossi, hay un alto interés en brindar este apoyo en la nación, así como de unir esfuerzos en esta transferencia de conocimientos y tecnología para que, eventualmente, la energía nuclear pueda ser una alternativa para Colombia.

“El Memorando, suscrito en Cartagena y con una vigencia de cinco años, permitirá avanzar en el intercambio de información, mejores prácticas y estadísticas del sector energético; así como en la cooperación en planificación, modelado y seguimiento energético, desarrollo de infraestructura para energía nuclear e intercambios técnicos sobre diseño, construcción y regulación, incluyendo pequeños reactores modulares y aspectos de seguridad y protección”, explicó el Ministerio de Energía.

La cartera también anunció que, durante este encuentro con la OEIA, también se firmarán los siguientes instrumentos: el Marco Programático Nacional de Cooperación; el Memorando de Entendimiento Atoms 4Food con el Ministerio de Agricultura; el MoU para la designación del INVEMAR como centro colaborador del OIEA; el MoU para la designación del INC como centro ancla del OIEA junto con el Ministerio de Salud; y el MoU para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con la UNGRD.

A su turno, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que este acuerdo implica un paso importante para la diversificación de la matriz energética de Colombia.

“Con este Memorando damos un paso responsable y técnico para evaluar nuevas alternativas que nos permitan garantizar seguridad energética y avanzar en la descarbonización. Colombia explora, con el acompañamiento del OIEA, opciones que fortalezcan el suministro eléctrico de manera limpia y segura”, señaló.

Hay que tener en cuenta que este acuerdo no es vinculante, es decir, no crea obligaciones jurídicas para ninguna de las partes, y tampoco genera una afectación presupuestal inmediata.

“Estamos actuando con rigor institucional y bajo los más altos estándares internacionales de seguridad nuclear, protección física y salvaguardias. Nuestro compromiso es estudiar con seriedad la viabilidad de estas tecnologías como parte de una transición energética justa y sostenible”, concluyó el ministro Palma.

