Colombia ha dejado de recaudar COP 30 billones por caída del sector petrolero: ACP

Frank Pearl, presidente de la ACP. Foto: Cortesía

A pesar de ser un productor de petróleo, el país importa una parte de los combustibles que consume. Según un informe de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), el 39 % de la gasolina que se consume localmente proviene del exterior, aunque se proyecta que para 2030 esta proporción ronde el 35 %.

Para el diésel, las importaciones hoy cubren 8 % de la demanda nacional, pero se prevé que en los próximos años esa participación suba a 10 %.

En buena parte, esta situación se da por una creciente demanda, que no se puede cubrir con la...