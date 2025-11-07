Logo El Espectador
Colombia ha dejado de recaudar COP 30 billones por caída del sector petrolero: ACP

Esta es la estimación que hace la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Su Presidente, Frank Pearl, señaló la importancia de que el país le apueste a la autosuficiencia y seguridad energética.

07 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
A pesar de ser un productor de petróleo, el país importa una parte de los combustibles que consume. Según un informe de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), el 39 % de la gasolina que se consume localmente proviene del exterior, aunque se proyecta que para 2030 esta proporción ronde el 35 %.

Para el diésel, las importaciones hoy cubren 8 % de la demanda nacional, pero se prevé que en los próximos años esa participación suba a 10 %.

En buena parte, esta situación se da por una creciente demanda, que no se puede cubrir con la...

luamo(itkq6)Hace 39 minutos
Tal parece que se lo debemos al que quiere ser líder del cambio climático Eso del clima ya esta atrasado un siglo... Pero Colombia pierde dinero y a cambio solo recibe golpes por lo mal que habla del mundo democrático... En una palabra nos puede ir mal, pero la persona responsable goza de ver a Colombia hundida... ???
Olegario (51538)Hace 44 minutos
Pero somos paladines en la lucha contra el cambio climático! Ah, pero verdad que solo contribuimos con el 0,6% de la contaminación total en el mundo. Snif... güevonadas de anteponer la ideología al bienestar de una nación.
