Colombia le responde a Ecuador con aranceles del 50 %: así es el borrador de decreto

Integrantes de la Policía de Ecuador custodian la frontera de Ecuador con Colombia en enero de 2026. Foto: EFE - Xavier Montalvo

El gobierno de Colombia planea aranceles recíprocos del 50 % a las importaciones procedentes de Ecuador, intensificando una disputa perjudicial a nivel económico entre enemigos ideológicos.

El Ministerio de Comercio de Colombia publicó el lunes un proyecto de decreto que eleva los aranceles sobre unos 300 productos, a partir del 30 % actual. Aún debes publicarse en el diario oficial para que entre en vigor.

Esto fue en represalia al anuncio de Ecuador de que aumentaría los aranceles a las importaciones procedentes de Colombia al 50 % a partir del 1 de marzo. Ecuador dijo que estaba haciendo esto debido a la falta de medidas efectivas por parte de Colombia para combatir la inseguridad en su lado de la frontera.

De hecho, el documento establece que las medidas adicionales entrarán en vigencia transcurridos cinco días comunes, contados a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y tendrá vigencia hasta que se levante definitivamente la “tasa de seguridad” anunciada por Ecuador el 21 de enero de 2026, equivalente a un 30 % de arancel a las importaciones provenientes de Colombia.

El aumento arancelario de Ecuador hace que las exportaciones sean antieconómicas, según el borrador de decreto. Se estima que las importaciones ecuatorianas disminuirían un 75 % (US$640 millones), mientras que las exportaciones disminuirían un 79 % (US$1.500 millones) como resultado de la disputa.

¿Por qué suben y suben los aranceles?

El conflicto que le ha dado lugar a los aranceles surgió como una decisión asociada a la seguridad fronteriza.

El 21 de enero de 2026, el gobierno ecuatoriano anunció un arancel general del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia. El presidente Daniel Noboa justificó la decisión en la necesidad de fortalecer la seguridad y la búsqueda por combatir el crimen organizado.

El argumento de Noboa era que el presidente Petro no había cooperado en la materia ni había controlado a las bandas criminales que transportaban cocaína a través de las selvas y montañas que se extienden a lo largo de la frontera.

Hasta entonces, la mayoría de productos intercambiados ingresaban con arancel cero bajo el esquema andino. La decisión alteró de inmediato las condiciones de acceso al mercado.

Según cálculos incluidos en el Decreto 0170 del Ministerio de Comercio colombiano, un arancel de ese nivel podría provocar una caída de hasta 97 % en ciertas exportaciones, equivalente a más de USD 1.800 millones.

