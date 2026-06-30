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Colombia llega al desempleo más bajo para un mayo en 25 años

El 8 % nacional registrado en mayo de 2026 viene con matices importantes: el campo jalonó más que las ciudades, el empleo público creció fuerte y la informalidad sigue siendo el problema de fondo.

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Redacción Economía
30 de junio de 2026 - 11:23 p. m.
El país sumó 956.000 nuevos empleos en un año, con avances en participación y ocupación. Sin embargo, la informalidad sigue en 54,3 % y el desempleo juvenil en 15,3 %.
El país sumó 956.000 nuevos empleos en un año, con avances en participación y ocupación. Sin embargo, la informalidad sigue en 54,3 % y el desempleo juvenil en 15,3 %.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Colombia cerró mayo de 2026 con una tasa de desocupación del 8 %, un punto porcentual menos que un año atrás, mientras cerca de un millón de personas encontró trabajo en apenas doce meses.

La fotografía, sin embargo, está lejos de ser perfecta.

Detrás del mejor dato laboral para un mayo desde que el DANE tiene registros comparables, es decir, desde 2001, aparece un mercado que sigue dependiendo en buena parte del empleo público, del trabajo por cuenta propia y de una informalidad que todavía alcanza al 54,3 % de los ocupados.

Pero vamos...

Por Redacción Economía

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CarlosC(n339z)Hace 23 minutos
En serio? No que Colombia se iba a convertir en Venezuela? Lo cierto es que nos esperan 4 años de incertidumbre, amenazas, violencia persecución y traición a la patria que ya iniciaron.
Gilberto R.M.(54899)Hace 39 minutos
Y estos logros, los Abelarbestias se empecinan en desconocerlos.
Gilberto R.M.(54899)Hace 39 minutos
Y estos logros, los Abelarbestias se empecinan en desconocerlos.
JOSE ricardo Salomon marquez(4784)Hace 49 minutos
Récord en desempleo a la baja …. Informalidad en el 54%…. No entiendo seguimos contando al señor que vende dulces en la calle como un empresario emprendedor? Como funciona la estadística que las sumas no dan; no será más bien puro maquillaje aquí no hay generación de Empleo lo que hay es gente muy brava para sobrevivir y luchar por la subsistencia pero cual empleo?
baltasar(622)Hace 50 minutos
El Espectador está corriendo peligro,de ser demandado por el ventrílocuo elegido presidente Abelardo "El Destripador",por atreverse a decir mentiras sobre la baja lograda del desempleo,nunca antes visto desde el 2001,por el corrupto terrorista de Petro..
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