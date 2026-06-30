Colombia llega al desempleo más bajo para un mayo en 25 años

El país sumó 956.000 nuevos empleos en un año, con avances en participación y ocupación. Sin embargo, la informalidad sigue en 54,3 % y el desempleo juvenil en 15,3 %. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Colombia cerró mayo de 2026 con una tasa de desocupación del 8 %, un punto porcentual menos que un año atrás, mientras cerca de un millón de personas encontró trabajo en apenas doce meses.

La fotografía, sin embargo, está lejos de ser perfecta.

Detrás del mejor dato laboral para un mayo desde que el DANE tiene registros comparables, es decir, desde 2001, aparece un mercado que sigue dependiendo en buena parte del empleo público, del trabajo por cuenta propia y de una informalidad que todavía alcanza al 54,3 % de los ocupados.

Pero vamos...