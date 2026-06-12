Colombia llegó a su nivel más bajo de pobreza monetaria desde 2012: el campo sigue rezagado

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó este viernes su medición anual de pobreza monetaria correspondiente a 2025, uno de los principales instrumentos con que el país evalúa el poder adquisitivo de los hogares y la capacidad real de las familias para cubrir sus necesidades básicas.

A grandes rasgos, el indicador de pobreza monetaria se construye comparando el ingreso per cápita de cada hogar con una línea de pobreza que el propio DANE actualiza cada año según el costo de vida en cada región. La medición anterior, con datos de 2024, había traído buenas noticias en el agregado nacional: la pobreza monetaria cayó de 34,6 % a 31,8 %.

Así quedó el mapa de la pobreza en 2025

En 2025, el 28 % de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria, una caída de 3,8 puntos porcentuales frente al 31,8 % de 2024. En términos absolutos, eso se traduce en cerca de 1,8 millones de personas que salieron de esa condición en un año, para dejar la cifra total en 14,4 millones de colombianos que todavía están en situación de pobreza.

Esta reducción es la más pronunciada en varios años y aleja al país de los niveles críticos que dejó la pandemia, cuando la pobreza llegó al 43,1 % en 2020.

Para fijar quién es pobre y quién no, el DANE establece cada año una línea de pobreza: el ingreso mínimo per cápita que necesita un hogar para cubrir una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios.

En 2025 esa línea quedó en COP 482.041 mensuales por persona, un 4,7 % más que el año anterior.

Dicho de otra manera: una familia de cuatro personas cuyos ingresos totales no superaron COP 1.928.164 al mes fue contada como pobre. En las grandes ciudades el umbral fue más alto: COP 2.372.512 para ese mismo hogar en las trece áreas metropolitanas, y en el campo más bajo: COP 1.240.116.

La pobreza monetaria extrema en Colombia

La pobreza extrema, que mide si los ingresos alcanzan siquiera para una canasta alimentaria básica, también bajó. Pasó de 11,7 % en 2024 a 9,6 % en 2025, una reducción de 2,1 puntos.

La línea que define la pobreza monetaria extrema quedó en COP 236.580 por persona al mes (menos de COP 8.000 diarios para comer). Cerca de un millón de colombianos salieron de esa condición en el último año, pero todavía casi cinco millones permanecen en ella.

La brecha entre campo y ciudad

En las cabeceras municipales la pobreza monetaria bajó del 28,6 % al 24,6 %. En los centros poblados y el rural disperso cayó del 42,5 % al 39,5 %, una reducción de 3 puntos que en términos absolutos sigue dejando a casi cuatro de cada diez habitantes del campo en situación de pobreza.

La pobreza rural es 1,6 veces la de las cabeceras. En la pobreza extrema la distancia es aún más pronunciada: el campo registró 19,1 %, casi tres veces el 6,9 % de las cabeceras.

El mapa por ciudades

Entre las 23 ciudades capitales medidas, Quibdó sigue siendo la de mayor pobreza monetaria del país (61,7 %), incluso más que el año pasado (cuando era de 59,6 %), y es la única capital que empeoró en pobreza monetaria.

Riohacha viene después, con un índice de pobreza monetaria de 45,4 %. En el otro extremo, Manizales registró 13,2 % y Medellín 16,7 %. Los avances más marcados se dieron en Santa Marta, que cayó de 37,9 % a 28,6 %, y Valledupar, que pasó de 47,5 % a 40,2 %.

La desigualdad cede, pero Colombia sigue siendo altamente inequitativa

El coeficiente de Gini, que mide qué tan concentrada está la riqueza entre la población (donde cero sería igualdad absoluta y uno desigualdad total), pasó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025 a nivel nacional.

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