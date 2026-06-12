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Colombia llegó a su nivel más bajo de pobreza monetaria desde 2012: el campo sigue rezagado

El 28 % de los colombianos vivía en pobreza monetaria en 2025, según el DANE, frente al 31,8 % de 2024. Es la caída más pronunciada en años, pero las zonas rurales siguen registrando una tasa de pobreza 1,6 veces superior a la de las cabeceras.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
12 de junio de 2026 - 03:13 p. m.
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Foto: María Camila Sánchez
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó este viernes su medición anual de pobreza monetaria correspondiente a 2025, uno de los principales instrumentos con que el país evalúa el poder adquisitivo de los hogares y la capacidad real de las familias para cubrir sus necesidades básicas.

A grandes rasgos, el indicador de pobreza monetaria se construye comparando el ingreso per cápita de cada hogar con una línea de pobreza que el propio DANE actualiza cada año según el costo de vida en cada región. La medición anterior, con datos de 2024, había traído buenas noticias en el agregado nacional: la pobreza monetaria cayó de 34,6 % a 31,8 %.

Así quedó el mapa de la pobreza en 2025

En 2025, el 28 % de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria, una caída de 3,8 puntos porcentuales frente al 31,8 % de 2024. En términos absolutos, eso se traduce en cerca de 1,8 millones de personas que salieron de esa condición en un año, para dejar la cifra total en 14,4 millones de colombianos que todavía están en situación de pobreza.

Esta reducción es la más pronunciada en varios años y aleja al país de los niveles críticos que dejó la pandemia, cuando la pobreza llegó al 43,1 % en 2020.

Para fijar quién es pobre y quién no, el DANE establece cada año una línea de pobreza: el ingreso mínimo per cápita que necesita un hogar para cubrir una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios.

En 2025 esa línea quedó en COP 482.041 mensuales por persona, un 4,7 % más que el año anterior.

Dicho de otra manera: una familia de cuatro personas cuyos ingresos totales no superaron COP 1.928.164 al mes fue contada como pobre. En las grandes ciudades el umbral fue más alto: COP 2.372.512 para ese mismo hogar en las trece áreas metropolitanas, y en el campo más bajo: COP 1.240.116.

La pobreza monetaria extrema en Colombia

La pobreza extrema, que mide si los ingresos alcanzan siquiera para una canasta alimentaria básica, también bajó. Pasó de 11,7 % en 2024 a 9,6 % en 2025, una reducción de 2,1 puntos.

La línea que define la pobreza monetaria extrema quedó en COP 236.580 por persona al mes (menos de COP 8.000 diarios para comer). Cerca de un millón de colombianos salieron de esa condición en el último año, pero todavía casi cinco millones permanecen en ella.

La brecha entre campo y ciudad

En las cabeceras municipales la pobreza monetaria bajó del 28,6 % al 24,6 %. En los centros poblados y el rural disperso cayó del 42,5 % al 39,5 %, una reducción de 3 puntos que en términos absolutos sigue dejando a casi cuatro de cada diez habitantes del campo en situación de pobreza.

La pobreza rural es 1,6 veces la de las cabeceras. En la pobreza extrema la distancia es aún más pronunciada: el campo registró 19,1 %, casi tres veces el 6,9 % de las cabeceras.

El mapa por ciudades

Entre las 23 ciudades capitales medidas, Quibdó sigue siendo la de mayor pobreza monetaria del país (61,7 %), incluso más que el año pasado (cuando era de 59,6 %), y es la única capital que empeoró en pobreza monetaria.

Riohacha viene después, con un índice de pobreza monetaria de 45,4 %. En el otro extremo, Manizales registró 13,2 % y Medellín 16,7 %. Los avances más marcados se dieron en Santa Marta, que cayó de 37,9 % a 28,6 %, y Valledupar, que pasó de 47,5 % a 40,2 %.

La desigualdad cede, pero Colombia sigue siendo altamente inequitativa

El coeficiente de Gini, que mide qué tan concentrada está la riqueza entre la población (donde cero sería igualdad absoluta y uno desigualdad total), pasó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025 a nivel nacional.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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Jesús Vargas(0u41y)Hace 18 minutos
Con todo y que tiene todo el andamiaje en su contra incluyendo los grandes medios, El gobierno actual realizó muchas cosas buenas para los más necesitados, a muchos no nos ha dado nada, pero ese montón de gente aceptamos, mas aún seguimos apoyando un gobierno que siga con lo positivo, y revise lo que no ha funcionando como todos queremos. Pero elegir un presidente que habla de destripar a su par, es inaudito.
Rolando Antiú(17605)Hace 49 minutos
Desde que llegó Petro al poder, la pobreza ha ido disminuyendo. Buen gobierno progresista.
Guillermo Arias(79110)Hace 1 hora
Ustedes siempre queriendo demerirar lo bueno q se ha hecho en estos 4 años, la forma en q construyen sus titulares, y el contenido, evidencian una intención clara de no resaltar lo bueno y sí hacer ruido sobre las aun difíciles condiciones del pais, heredadas de gobiernos anteriores q nunca buscaron realmente solucionarlas, y q no se cambían en solo 4 años. Pero muchos ya aprendimos a leer entre líneas
Victor Llanos(61349)Hace 1 hora
Aquellos que no quieren admitir las bondades del progresismo, con falacias y sofismas buscan desvirtuar en estos cuatro años los bancos y sistemas financieros han tenido ganancias significativas y mejores que los gobiernos de derecha fascista, igual ha pasado con los empresarios, quienes han tenido ganancias significa, similar la industria del turismo y lo del agro, Petro dió el quiebre y con Ivan Cepeda mejoraremos la economía y el bienestar de todos los colombianos
Mario OROZCO G.(16018)Hace 1 hora
Salen a cañar los del "progresismo", sin saber que en pocos años, si ganan de nuevo, estarán peor cuando acaben con los ricos que son los que proveen empleo y pagan impuestos. Chavez empezó hasta dando casas a los pobres y apenas expropio el aparato productivo y a sus odiados ricos, el resultado ya se conoce.
  • Myriam Flechas Avella(35204)Hace 12 minutos
    Porque no nos dejamos de compaararnos con Venezuela, que cantaleta tan aburridora
  • Jesus Barrera(25812)Hace 34 minutos
    Brutico, ¿acaso no entendió que los capitales ganaron más que con otros gobiernos? con plastilina, significa que al capital le ha ido mejor con políticas del socialismo que con políticas de neoliberalismo
  • gustavo galan(6016)Hace 1 hora
    Colombia no es Venezuela bruto.
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