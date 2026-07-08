Colombia retrocede en el ranking global de internet: estos son sus principales retos

Aunque el índice tiene en cuenta diversas variables, como acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, un elemento determinante es la conexión a internet. Foto: Pixabay

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Internet es transversal al desarrollo de un país. Está presente en la educación, el trabajo, la salud, el comercio, los servicios financieros y la relación de los ciudadanos con el Estado. De allí la importancia de medir su cobertura y calidad.

Periódicamente, el Ministerio de las TIC hace este tipo de mediciones mediante el Índice de Brecha Digital (el más reciente se publicó en 2025 con resultados del 2024). Este indicador se estima en un rango de 0 a 1, donde valores más cercanos a cero implican un mayor cierre de la brecha digital. Los datos más actualizados le dan al país una calificación de 0,384, lo que se traduce en una disminución de 0,056 desde 2018.

Aunque el índice tiene en cuenta diversas variables, como acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, un elemento determinante es la conexión a internet.

Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Colombia ya supera el 94,5 % de cobertura en su red 4G, mientras que la penetración del internet fijo se traduce en 50,93 accesos residenciales por cada 100 hogares.

No obstante, el solo acceso no se traduce en calidad, pues habría que evaluar otros componentes como velocidades de navegación y estabilidad del servicio.

Recientemente la firma Saily publicó una nueva edición de un estudio que evalúa la conectividad y calidad del acceso a internet. Para este año el ejercicio se realizó en 97 países.

El ranking muestra que Colombia se ubicó en el puesto 72, lo que se tradujo en un retroceso de 21 lugares frente a la medición inmediatamente anterior.

“El punto fuerte de Colombia es su bajo costo, ocupando el puesto 35 en asequibilidad, algo que resulta atractivo para los visitantes. Pero los otros tres factores afectan su posición: la libertad del internet (puesto 63), su calidad (68) y la ciberseguridad (79) son los mayores desafíos. El precio de los datos es su mayor virtud, pero en términos de seguridad, calidad y libertad de internet, aún hay mucho por mejorar”, detalla Saily.

Los países europeos encabezan el listado, ya que trece de las quince naciones mejor conectadas son europeas. Aquí resaltan los tres primeros lugares, que los tiene Estonia, Lituania y Dinamarca.

Después de los tres líderes, los siguientes quince puestos los ocupan países del norte y oeste de Europa: Francia, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Alemania y Reino Unido.

“Moldavia es la entrada más sorprendente en el top 15 mundial. Ningún otro país en el ranking avanzó tanto en un año. Pasó de estar fuera del top 60 a ocupar el octavo lugar a nivel global. Este enorme salto se debió a una mejora notable en la libertad de acceso a internet”, añade.

De los páises latinoamericanos, solo Chile logra ubicarse en el top 15, por lo que el estudio concluye que su conectividad se compara a la europea.

Metodología

Según firma, su Índice de conectividad a internet clasifica el internet de los países analizados combinando cuatro categorías con ponderaciones iguales: ciberseguridad, calidad, asequibilidad y libertad en internet.“La metodología se diseñó usando un marco de trabajo paso a paso para identificar atributos clave y fuentes de datos confiables, con el fin de representar situaciones reales de viaje y garantizar una cobertura global. El índice se basa en fuentes respetadas, incluyendo el Global Cybersecurity Index o el GSMA Mobile Connectivity Index”, concluye.

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