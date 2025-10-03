Colombia se acerca a ser miembro de la Agencia Internacional de Energía

La jefe de cooperación internacional del Ministerio de Minas y Energía, Gabriela Riaño, se reunió con la directora ejecutiva adjunta de la AIE, Mary Warlick. Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía informó que Colombia avanza en su meta por ser parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Creada en noviembre de 1974, como una respuesta a la crisis del petróleo que se presentaba en ese entonces, esta agencia tiene la misión de trabajar con los gobiernos y la industria para formar un futuro energético que sea seguro y sostenible.

Actualmente, la AIE tiene 32 países miembros, 13 adheridos a la asociación y cuatro en proceso de adhesión. Entre sus integrantes se encuentran Australia, Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos. Como candidatos a adherirse no solo se encuentra Colombia, sino también Chile, Costa Rica e Israel.

Recientemente una delegación del Ministerio de Minas y Energía se reunió con la directora ejecutiva adjunta de la agencia, Mary Warlick, en Santiago de Chile.

“Colombia está lista para asumir un rol activo en la AIE, como socio responsable, como voz regional y como país comprometido con una transición energética justa”, aseguró Gabriela Riaño, jefe de cooperación internacional del Ministerio de Minas y energía.

Para esta profesional, el hecho de que el país logre adherirse se traducirá en un fortalecimiento en su institucionalidad energética, así como en su proyección de ser puente entre América Latina y la comunidad internacional.

“Durante el encuentro se resaltó el valor estratégico del estudio Net Zero en Colombia, elaborado en conjunto con la AIE, que servirá como hoja de ruta para avanzar hacia la descarbonización de la matriz energética. La visita técnica de la Agencia, programada para la segunda semana de octubre, será determinante para verificar los avances regulatorios, técnicos e institucionales que ha consolidado el país. Con este paso, reafirma su compromiso con una transición energética justa, segura y sostenible”, informó la cartera de minas y energía.

El ministerio también aseguró que la agencia ha respaldado con apoyo técnico al Gobierno en su solicitud para las rebajas de las tarifas de energía.

Al final de la reunión, la directiva de la AIE le manifestó a los representantes del gobierno colombiano su interés por acompañar a la nación en su proceso de transición energética al proveer sus conocimientos y experiencia en esta materia.

¿Qué debe hacer Colombia para ser miembro?

Además de ser miembro de la OCDE, la AIE establece los siguientes requisitos

Un país candidato a la AIE debe ser miembro de la OCDE. Además, debe cumplir varios requisitos. Estos son:

Reservas de petróleo crudo y/o productos equivalentes a 90 días de importaciones netas del año anterior, a las que el gobierno tiene acceso inmediato (aunque no las posea directamente) y que podrían utilizarse para abordar perturbaciones en el suministro mundial de petróleo

Un programa de restricción de la demanda para reducir el consumo nacional de petróleo hasta en un 10%

Legislación y organización para operar las Medidas Coordinadas de Respuesta a Emergencias (CERM) a nivel nacional

Legislación y medidas para garantizar que todas las compañías petroleras bajo su jurisdicción reporten información cuando se les solicite

Medidas establecidas para garantizar la capacidad de contribuir con su parte a una acción colectiva de la AIE. Una acción colectiva de la AIE se iniciaría en respuesta a una interrupción significativa del suministro mundial de petróleo e implicaría que los países miembros de la AIE aportaran volúmenes adicionales de crudo y/o productos al mercado mundial (ya sea mediante el aumento de la oferta o la reducción de la demanda). La parte de cada país se basaría en el consumo nacional como parte del consumo total de petróleo de la AIE.

En octubre la nación volverá a tener un encuentro con la asociación. Esa reunión será clave para su adhesión.

