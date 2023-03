“Colombia se está moviendo en la dirección correcta”: Joseph Stiglitz

Joseph E. Stiglitz, Nobel de Economía. Foto: AP - Agencia AP

Joseph Stiglitz, ganador del Nobel de Economía en 2001 y profesor distinguido en la Universidad de Columbia, habla sobre el camino que está tomando Colombia con las reformas de Gustavo Petro, también sobre la demografía, la desigualdad y la transición energética.

Comienzo con una pregunta sobre uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad: la desigualdad.

Sí, lo es. La pandemia expuso el alcance de las desigualdades, pero también las amplió: los de abajo se contagiaron, perdieron el trabajo, los de arriba siguieron consumiendo cada vez más. En muchos sentidos, podría haber sido un desastre total sin las enormes intervenciones estatales en muchos países. En algunos, por ejemplo en Estados Unidos, cuando Biden fue elegido, logramos enfrentar la pandemia y redujimos la pobreza en un 40 %. Como la pandemia quedó en el pasado, no fue posible sostener este logro y comenzó a aumentar nuevamente. En Colombia, las desigualdades ya eran muy importantes y aumentaron durante y después de la pandemia.

Usted ha criticado la globalización, especialmente sus consecuencias en los países del sur. ¿Qué podría decir sobre este nuevo orden pospandemia que ha sido moldeado por los acontecimientos en China y Rusia, por ejemplo?

La globalización ha cambiado de manera fundamental en los últimos años. Una de las razones fue un gran error que cometieron Europa y Estados Unidos durante la pandemia: no compartir la propiedad intelectual que se había logrado. El resultado fue un momento de división global, en lugar de solidaridad global. El egoísmo de las compañías farmacéuticas y la influencia que tenían en los gobiernos mató a mucha gente, mientras el virus siguió desactivándose y mutando. Otro punto bajo de la globalización fue un esfuerzo por circunscribir la corporación multinacional para evitar impuestos moviendo dinero. La comunidad internacional intentó frenarlo con reglas, pero estas reglas les permitieron seguir pagando impuestos muy bajos y evitar algunos otros. Impusieron algunas reglas sobre un impuesto mínimo, pero toda la estructura estaba muy desequilibrada en la forma en que se aplicaba, especialmente a los países emergentes.

Diría que estamos en una nueva Guerra Fría, con algunos de los mismos protagonistas, pero esta nueva guerra ya no se trata de ideología, se trata de si debe haber un estado de guerra internacional, si un país puede invadir a otro con cualquier pretexto. Muchos países de la ONU no quieren manejar este problema, ya que lo consideran una lucha entre países europeos y no, como lo que es, una impugnación del estado de derecho.

Luego, hay otra pelea con China. Esta es más una batalla moldeada por intereses económicos y también por violaciones de derechos humanos. Cuando pensamos en la segregación que ocurrió en Estados Unidos fue una violación de los derechos humanos, pero el gobierno admitió más tarde que estas personas cometieron un error. Considerando que es una parte oficial de la estrategia china para reprimir a los líderes y las personas que denuncian las exacciones que se hacen a la comunidad uigures.

Hablemos un poco de demografía, en el sentido de lo que se viene para el mundo.

Un aspecto de la demografía que se pinta con mucha fuerza es que la población de China en realidad está disminuyendo. Tuvieron esta política de un solo hijo durante mucho tiempo y funcionó en términos de contener el crecimiento demográfico, pero funcionó demasiado bien. Y cuando lo levantaron, la gente no quería tener más hijos, así que la población siguió disminuyendo. Otra razón es que dar a los niños una educación buena era tan costoso que desalentó a la gente a tener hijos. Así que la política está tratando de decir que no podemos hacer que los niños “sean caros” si vamos a conseguir que la población comience a crecer de nuevo.

El aspecto más importante de la demografía en el futuro es que toda la población en edad de trabajar vendrá de África, durante el próximo resto del siglo. La capacidad de crear niños para la nueva fuerza de trabajo en África debe estar en la medida que todos nosotros podamos responder esta vez. Si ahora tenemos una presión migratoria muy fuerte, las disparidades van a aumentar aún más. En esta coyuntura, no parece que haya ningún modelo que vaya a traer el aumento de algunos puestos de trabajo de oferta, dondequiera que aumenten los puestos de trabajo de nivel resultará en el bono demográfico que estamos atravesando en África.

¿Qué piensa de la noción de transición, de lo que se perfila con los combustibles y la economía actual?

En primer lugar, lo que necesitamos para empezar es la noción de que el mundo está pasando por una transición. Seríamos neutros en carbono para 2050 y cualquier país que no forme parte de ella se enfrentaría a sanciones económicas, impuestos al transporte. Esa es la realidad a dónde vamos. La evidencia del desastre del cambio climático en el mundo ya está aumentando, es abrumadora. En Estados Unidos, por ejemplo, esperamos que entre el 1,5 % y el 2 % del PIB solo reparen los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos cada año.

Por lo tanto, la cantidad para la transición es muy grande y tenemos que asegurarnos de ajustar esa transición que tiene un equilibrio entre, podríamos decir, los países desarrollados que contribuyeron al desarrollo del problema poniendo tanto carbono en la atmósfera y el hecho de que ahora los países en desarrollo se están convirtiendo en los mayores contaminadores. Hay mucha gente y sus ingresos están subiendo, así que ya no se trata de jugar, ya que la gente no va a lidiar con el problema, todos ya estamos sufriendo. Así que la conclusión es que es muy importante alejar la economía de la dependencia de los combustibles fósiles, con la visión de que no se quieran hacer inversiones que seguirán funcionando dentro de 35 años.

El 2050 es solo dentro de 28 años. Y muchos de los grandes petroleros y la industria del carbón han realizado grandes inversiones punzantes en los últimos 14, 15 años. Hay otras inversiones en combustibles fósiles donde sacamos el dinero durante cinco años o seis años. Eso es diferente. Porque si tienes un activo de los últimos 20 años y la comunidad internacional dice que no vamos a comprar tus combustibles fósiles, en 2025 vas a tener un activo. Vas a tener activos que has hecho en inversiones y no vas a tener el retorno hacia abajo. Y luego tienes un problema político. Así que parte de mi opinión es que la realidad del cambio climático ha estado fuera del juego durante mucho tiempo y comienza la transición a sectores como el turismo para no tener una huella de carbono tan grande y a las tecnologías, con respecto a la energía, que no tienen una gran huella de carbono.

La buena noticia es que los costes de las energías renovables son ahora más que competitivos con los combustibles fósiles. En este momento el mundo se centra en Ucrania, pero la economía básica es que los combustibles fósiles se van a eliminar gradualmente.

Profesor Stiglitz, usted se considera un activista. Seguramente ha visto los videos de Greta Thunberg durante las protestas contra la inacción climática. Todos estamos de acuerdo en que este es el mayor problema de esta generación. ¿Cuál sería su mensaje para esta generación?

Sigan luchando. Es el problema más grande de nuestro mundo hoy, es existencial. Si no actuamos ahora, todo estará perdido. Estuve en el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que evalúa los impactos y las señales, desde 1995. Pero cometimos un error y no vimos lo mal que estaban yendo las cosas y, de hecho, en los últimos 45 años cambiaron, mucho peor de lo que pensábamos. Desafortunadamente, muchas personas no han comprendido completamente lo que está en juego hoy. Una de las cosas que argumento es que cambiar al nuevo Green Deal sería algo bueno para el crecimiento económico.

¿Por qué?

Porque estás introduciendo nuevas tecnologías con más potencial para la innovación. Vimos que los precios de la energía verde se han reducido drásticamente y ahora son más baratos que los combustibles fósiles. Como alternativa, hay mucho más potencial para la innovación.

Mucha gente dice que el salario mínimo universal tendría consecuencias terribles. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esto?

Creo que hay evidencia de que un mínimo global realmente mejoraría la productividad. Lo que creo que es más importante en este momento es asegurarse de que todos quieran trabajar porque en los próximos 25 años vamos a hacer muchas más inversiones, para el Green New Deal, para reducir la desigualdad, financiar la reimplementación de la biodiversidad. No se va a dar solo, requiere mucho trabajo. Para mí, cuando tenemos tantas cosas por hacer y personas que quieren hacer algunas cosas para contribuir, la tarea principal debe ser unir esas dos. Finalmente, hay una cierta dignidad en el trabajo. La mayoría de las personas quieren trabajar y no son felices mientras no trabajan. Entonces, debemos crear una sociedad saludable para combinar esta voluntad de trabajar con todas las cosas que deben hacerse.

Han pasado más de 30 años desde la caída del Muro de Berlín y todos los cambios que le siguieron. Usted es un luchador por la democracia, al ver todo lo que está sucediendo en Ucrania y la amenaza nuclear, ¿diría que estamos avanzando?

Lo cierto es que ya no tenemos el optimismo que teníamos en 1991. Francis Fukuyama escribió que era el fin de la historia y que la economía liberal había ganado para siempre. Eso fue esperanzador. Recuerdo haber ido a Ucrania en 1993, cuando todo el mundo hablaba de protegerla contra Rusia. Pensamos que Rusia nunca los invadiría. Creo que uno de los grandes errores que cometimos fue que con el fin del comunismo nos olvidamos de pensar qué tipo de economía de mercado tendríamos. Había muchas versiones de la economía de mercado. La que evolucionó en ese momento, la economía neoliberal, casi no prestó atención a la desigualdad.

Durante la Guerra Fría, solíamos asegurarnos de que las personas de abajo tuvieran lo mínimo para vivir porque competíamos por corazones y mentes, pero después de la Guerra Fría dejamos de competir y la desigualdad empieza a crecer. La forma en que evolucionó la economía de mercado no es saludable. Tuvimos muchos desastres políticos y económicos, especialmente durante la presidencia de Donald Trump. Creo que ahora finalmente estamos en un buen punto: muchas personas se dan cuenta de que la forma anterior de economía de mercado no era buena y que debemos evolucionar hacia una nueva.

¿Qué reflexiones tiene últimamente sobre la desigualdad?

No hay realmente nada bueno al respecto. Incluso en los países escandinavos, incluso Noruega, que tiene la suerte de tener una gran cantidad de recursos, el nivel de asistencia sanitaria no es el mismo que se puede obtener en los Estados Unidos, Alemania o en Francia. Creo que una de las ventajas de tener mucha desigualdad es que se puede gravar la parte superior y obtener mucho dinero. Cuando no se tiene mucha desigualdad, la única manera de obtener ingresos fiscales es gravar a los medios y eso no les gusta mucho, pero cuando tienes suficiente desigualdad, sabes que hay muchos beneficios de construir una buena historia sobre la redistribución.

Cuando tienes suficiente riqueza en la cima, obtendrás suficientes ingresos para hacer algo significativo en la creación de algo sobre educación, salud y protección social. Pero hay otro principio que podemos encontrar en Colombia: ¿cuál es la riqueza? Hay mucha riqueza que viene de los recursos naturales y de la tierra y ahora se siente que los recursos naturales y la tierra son patrimonio de todas las personas juntas. No es como si los recursos naturales fueran propiedad privada. Usted puede encontrar una manera inteligente de reflexionar el problema, pero los recursos naturales, sean los que sean, se podría decir, son un “don de Dios” al país. Y lo mismo con el clima, la tierra.

Así que cuando tienes un país con muchos recursos naturales, los impuestos o la capacidad del país para obtener el valor de esos recursos naturales, te dan una gran cantidad de ingresos que deben ser compartidos. Por lo tanto, es fundamental que exista la sensación de que los recursos naturales pertenecen a todas las personas, que esos recursos se van a utilizar para aumentar el bienestar de toda la gente. Así, una forma de entender esto, es que la riqueza pertenece a la tierra. Y cuando te importa, de lo que realmente deberías preocuparte es de transformar esa riqueza debajo de la tierra, en riqueza encima de la tierra. Y la parte más importante de la riqueza sobre el terreno es la inversión de capital humano en educación y salud para los jóvenes.

El presidente Gustavo Petro es aficionado a su trabajo y dice que quiere cambiar la economía colombiana, que hoy es muy dependiente del petróleo y del turismo. Como premio Nobel, ¿qué haría usted si pudiera recomendar una política, en un país como Colombia, pequeño, pero privilegiado en términos de geografía y recursos?

Muchos recursos y mucho talento. También tienen muchas instituciones que funcionan bien. Lo más importante ahora mismo es resolver la paz duradera, tanto desde el punto de vista político como económico. Creo que tiene que haber una transición verde justa: uno tiene que reconocer que para 2050, el mundo estará basado en energías renovables. Las inversiones en combustible ya no son buenas inversiones a largo plazo, uno debe salir adelante en el juego e invertir en energía verde.

También creo que la estabilidad social sí requiere mayor solidaridad y Colombia tiene un alto nivel de desigualdad. Un problema como ese no se resuelve solo de la noche a la mañana, pero algunas de las propuestas de un leve aumento en el impuesto sobre el patrimonio capturan parte del valor de los recursos que no se capturó previamente. Algunas de las reformas son ejemplo de cómo se está moviendo para abordar el problema de la desigualdad, pequeñas, pero aun así, el país se está moviendo en una buena dirección.

Tenemos que entender que los problemas sociales no se resuelven de la noche a la mañana, se necesita mucho tiempo, pero se comienza con los cimientos, así se obtiene una visión de hacia dónde se quiere ir. Cambiar la sociedad es muy difícil, hay que persuadir a la gente en una democracia. El país definitivamente se está moviendo en la dirección correcta.

