Colombia se posiciona como el tercer mercado aéreo más importante de Latinoamérica

El Dorado sigue siendo el aeropuerto con mayor tráfico aéreo de Amética Latina. Foto: redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El hecho de que Colombia sea el tercer país de América Latina con el mayor mercado aéreo habla mucho de su atractivo turístico, así como de su potencial económico y estratégico. Recientemente la Official Airline Guide (OAG) actualizó sus cifras para el mes de octubre. Entre estas se destaca el protagonismo que tiene la nación.

Las cifras ubican a Brasil como el país latinoamericano con aéreo tanto doméstica como internacional. Como lo reporta la OAG, para el mes de octubre esa nación dispone de 12,4 millones de asientos, lo cual se traduce en un crecimiento del 6,8 % frente al mismo mes de 2024.

Lo sigue México, con 9 millones de asientos y un incremento del 3,6 %; así como Colombia, con 5,3 millones de asientos y una variación negativa del 1,1 %.

Por aeropuertos, El Dorado, de Bogotá, se lleva el primer lugar, con una capacidad de 2,46 millones de asientos para octubre. En segundo lugar está el Sao Paulo Guarulhos, con 2,26 millones y, en tercer lugar, el aeropuerto de Ciudad de México, con 2,1 millones de asientos.

La mayoría de los vuelos desde América Latina se dirigen a América del Norte. Ese es el mercado más grande, con 10,8 millones de asientos. Esa cifra contrasta con la capacidad dentro de América Latina, la cual es de 6,4 millones.

Las tres principales aerolíneas de la región son Latam Airlines (9 millones de asientos); GOL (3,79 millones de asientos) y Avianca (3,67 millones).

Según la información de Anato (la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes), entre enero y agosto de este año se movilizaron 37,7 millones de pasajeros en Colombia, lo que significó un 2% más que en el mismo periodo de 2024.

“Colombia cada vez se consolida más como un hub estratégico para la industria de los viajes en América Latina. Además, la ubicación privilegiada, le facilita la conexión con Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Somos un punto clave para el desarrollo de turismo en la región”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Para esta directiva, estas cifras también se traducen en que el país es más que un destino, es un atractivo para la confianza inversionista.

“Este liderazgo refleja el dinamismo del sector y el compromiso de todos, sector público y privado de continuar trabajando por un mayor posicionamiento de Colombia a nivel mundial”, concluyó la dirigente gremial.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.