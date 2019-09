El país es el sexto productor a escala global

Colombia será anfitriona del encuentro mundial de aguacate hass

María Alejandra Medina C. / @Alejandra_mdn

Jorge Enrique Restrepo es el director de Corpohass, el gremio que reúne al 85 % de los exportadores de aguacate hass en el país. Del 23 al 27 de septiembre en Medellín, esta corporación, creada en 2013, será anfitriona del Congreso Mundial de Aguacate, el encuentro más importante del mundo para este sector y que se realiza cada cuatro años. El sistema productivo, el valor agregado y el marketing y la comercialización son los tres ejes que tendrá el congreso, al que asistirán 3.000 personas, casi tres veces la afluencia registrada en la última edición, organizada en Lima (Perú).

En diálogo con El Espectador, Restrepo contó sobre el acelerado desarrollo que ha tenido este sector en el país. Aseguró que actualmente se lleva a cabo, junto con el Gobierno, un censo de productores para saber, entre otras cosas, cuántos son y si son pequeños, medianos o grandes. Mientras Colombia exporta el 70 % del hass que produce, al año consume entre cuatro y cinco kilos per cápita de aguacate de todas las variedades, pero el hass es apenas el 10 %. Fomentar el consumo interno está entre las tareas de la corporación.

¿Cuántas hectáreas de aguacate hass hay sembradas en el país?

Hectáreas sembradas están llegando a 20.000. Con certificación de predio exportador hay 1.706 productores, en 11.158 hectáreas. Eso significa que uno puede sembrar, pero hasta que no tenga la fruta lista no tiene que registrarse como predio exportador. Sería lo ideal, pero no es obligatorio, por eso hay un desfase y el número de hectáreas (total) es superior al número de hectáreas con registro de predio exportador. Las exportaciones vienen creciendo a ritmo impresionante: en 2015 fueron US$10 millones; en 2016, US$35 millones; en 2017, US$53 millones; en 2018, US$63 millones, y la meta para 2019 es US$90 millones. De enero a junio ya hemos exportado US$53 millones.

¿En qué posición está Colombia a escala global en cuanto a producción?

México es a nivel global casi el 60 % (de la producción); Perú, el 13 %; Chile, 7 %; California, 5 %; Sudáfrica, 4 %, y Colombia, 3 %. Hay otros que suenan, como Nueva Zelanda, Australia, República Dominicana o Kenia, pero no tienen este ritmo de crecimiento. Por mercados o épocas del año no competimos.

¿Cómo funciona el precio al productor? ¿Al haber este crecimiento no se han deprimido los precios?

Cada empacadora tiene sus políticas, y el productor es libre de aceptarlas o no. Los mercados fluctúan, y esto, como casi todo en la economía, se rige por oferta y demanda. Si hay más oferta de fruta en nuestros destinos, va a caer el precio. En la campaña de mitad de 2018 los precios fueron desastrosos y llegaron a niveles de hace cinco años, porque había sobreoferta de Perú y Sudáfrica al mismo tiempo. Este año, Perú, California, Sudáfrica y México tuvieron menos fruta. Estados Unidos quedó desbastecido, los peruanos se fueron en gran medida allá y dejaron a Europa desabastecido. En ese continente hubo una subida de precio espectacular para el beneficio de Colombia. El 95 % de las exportaciones de aguacate hass de Colombia se van para Europa. Tenemos mejores condiciones de precio porque hay menos jugadores.

Del hass se ha hablado como el “nuevo oro verde”, y en coyunturas como la de la crisis del café seguramente mucha gente se está pasando a este cultivo. ¿Como gremio hacen alguna recomendación frente a esta especie de fiebre por el cultivo?

Creo que hay que tener precaución con esos adjetivos que se le dan a un sector, porque de pronto crean una efervescencia y expectativas que, para mucha gente, sobre todo nuevos entrantes que no conocen el ciclo del negocio, pueden terminar de forma diferente. Es un negocio en el que hay que invertir duro al principio, el flujo de caja empieza en el año tres, el equilibrio puede estar a partir del año siete, la compra de tierra tiene un valor importante por la valorización que ha habido (por el mismo éxito del cultivo). No es solo ver los titulares positivos de lo que está pasando, sino conocer el detalle de cómo funcionan los ciclos en esta industria. El agro es diferente a todo: está expuesto a la tasa de cambio, plagas, fenómenos climáticos, la apertura de mercados y normas fitosanitarias. No es sembrar y listo.

¿Cuáles son las temporadas de mayor demanda? Hace poco vimos el pico a causa del Super Bowl.

El Super Bowl es un dinamizador de la demanda impresionante, pero en Estados Unidos. Todo el país se reúne a verlo, y el producto más consumido es el guacamole, la gente asocia Super Bowl a guacamole. En ese país hay una ley federal que hace que todos los contenedores que se exporten a Estados Unidos pagan una especie de peaje: 2,5 centavos de dólar por libra, y lo recauda el Hass Avocado Board. Esa plata se invierte en promoción e investigación. Pero si uno tiene la comisión de importadores creada a nombre del país —como la tienen Perú, Chile y México—, ese organismo le devuelve al país el 85 % de los tributos con la condición de invertir en promoción (del consumo) en Estados Unidos. Eso lo ha utilizado México, por ejemplo, en campañas como la del Super Bowl. Colombia va a ser el cuarto país en constituir la comisión en la que participan importadores, exportadores y Corpohass, que la encabeza. La persona jurídica ya está creada y entregamos la documentación. Creemos que en octubre estará lista y validada la comisión para que por cada contenedor colombiano que se envíe podamos invertir el dinero que nos devuelvan.

