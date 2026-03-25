Colombia sigue rezagada en indicadores claves de conectividad: OCDE

Las banderas rojas se levantan especialmente en las zonas rurales, ya que aunque en las ciudades la conectividad ha mejorado a pasos considerables, es en estos sectores donde se experimentan los más grandes rezagos. Foto: Cortesía Min

La conectividad es clave para el desarrollo económico y social de Colombia. De ahí la importancia de avanzar hacia objetivos como el cierre de la brecha digital, especialmente en lo que tiene que ver con que todos los colombianos puedan acceder a internet de calidad.

Hoy esto no es una realidad y así lo recuerda un reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Aunque el organismo reconoce que Colombia ha modernizado su infraestructura digital en la última década (con acciones clave como el rápido...