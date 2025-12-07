Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sin industria nacional de fertilizantes: lo que hace falta y por qué es clave para el agro

La falta de tecnología y voluntad política han dificultado el desarrollo de una industria nacional de insumos para la producción de alimentos en el país, a pesar de que se cuenta con algunos minerales claves para ello, lo que favorecería a los cultivos y ayudaría a bajar el costo a la comida. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
07 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

Hay algunos elementos esenciales que sostienen la alimentación y son invisibles para los consumidores en los supermercados, pero se hacen notar en momentos de crisis, cuando se sacuden o fallan estos pilares. Al mirarlos de cerca se pueden descubrir importantes ausencias con múltiples causas, especialmente la falta de voluntad política. 

Ese es el caso de los fertilizantes y abonos, un elemento vital para el agro, que solo vino a cobrar relevancia nacional (y a ganar titulares) con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. En ese momento la...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Fertilizantes

Agroinsumos

Agro

Agricultura

Economía colombiana

Precios de los alimentos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.