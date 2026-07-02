Colombia Solar cambia sus reglas: así priorizarán los hogares que recibirán paneles solares

El proyecto de energía solar que busca llevar energía donde nunca la ha habido en Magdalena Foto: Gobernación del Magdalena

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Colombia Solar cambiará la forma de escoger los hogares que recibirán paneles solares. El Ministerio de Minas y Energía puso en comentarios un proyecto de resolución con el que busca modificar las reglas del programa para usuarios de estratos 1, 2 y 3.

Hasta ahora, la discusión se había concentrado en instalar paneles solares. Según el Ministerio de Minas y Energía, la nueva propuesta agrega otra condición: que existan recursos para operarlos, hacerles mantenimiento y reemplazar componentes cuando sea necesario, de manera que los sistemas no queden abandonados con el paso de los años.

La selección de beneficiarios tampoco dependerá únicamente del estrato. El Ministerio propone una metodología para priorizar las inversiones según cinco variables: el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM), el costo del servicio de energía, la cantidad de usuarios atendidos y el potencial de radiación solar de cada departamento.

La información será tomada de entidades como el DANE, el Ideam y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Después de esa distribución territorial vendrá una segunda selección, esta vez entre los usuarios de cada departamento. Para ello, el Ministerio evaluará variables como el consumo promedio de energía durante los últimos seis meses, el consumo de subsistencia, el número de familias por vivienda, el historial de cartera y el Índice de Pobreza Multidimensional.

Con esos datos aplicará un modelo técnico para definir quiénes tendrán prioridad en cada proyecto.

Eso significa que dos hogares del mismo estrato podrían no tener la misma prioridad. La inversión se concentraría primero en los territorios donde coincidan mayores necesidades sociales y mejores condiciones para producir energía.

El proyecto también aclara qué ocurrirá con los subsidios. Los hogares beneficiarios seguirán recibiendo los apoyos establecidos por la ley mientras el programa completa su implementación. Si los paneles solares no generan suficiente energía para cubrir el porcentaje protegido del consumo básico, el faltante continuará cubriéndose mediante el esquema tradicional de subsidios.

La energía reconocida a cada hogar tampoco se calculará sobre una cifra teórica. El proyecto indica que dependerá de la producción real de los paneles solares, teniendo en cuenta factores como la radiación disponible, las condiciones climáticas y el consumo de cada vivienda.

Los operadores tampoco terminarán su trabajo cuando instalen los equipos. La resolución les exige garantizar la operación, el mantenimiento y la reposición de los sistemas durante su vida útil, además de verificar periódicamente que sigan generando la energía prevista para conservar los beneficios del programa.

Ese seguimiento también será permanente. El proyecto ordena crear indicadores para medir la cobertura y la eficiencia del programa, reportes periódicos para las autoridades y mecanismos de auditoría técnica que permitan verificar que los sistemas produzcan la energía esperada y que los beneficios lleguen efectivamente a los hogares seleccionados.

Para el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el objetivo es que las familias reduzcan su dependencia de la red eléctrica tradicional. “Con Colombia Solar queremos que miles de familias pasen de ser únicamente consumidoras de energía a convertirse también en generadoras. Esta nueva reglamentación nos permite acelerar el acceso a energía limpia, reducir el costo del servicio para los hogares más vulnerables”, afirmó.

Palma agregó que la focalización de los recursos también cambiará. Según explicó, los criterios técnicos permitirán llevar primero las inversiones a los territorios con mayores necesidades y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad energética del país.

El proyecto incorpora además un componente ambiental que no estaba desarrollado en la reglamentación anterior. El Ministerio de Minas deberá coordinar con el Ministerio de Ambiente la definición de reglas para el reciclaje, aprovechamiento y disposición final de paneles solares, baterías, inversores y demás equipos cuando terminen su vida útil.

El proyecto permanecerá en comentarios antes de que el Ministerio expida la resolución definitiva con la que se ejecutarán las próximas fases de Colombia Solar.

(Revise aquí todo el documento).

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