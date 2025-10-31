Colombia suscribe acuerdo con Arabia Saudita para impulsar la inversión directa

Resume e infórmame rápido

En el marco de la gira del presidente Gustavo Petro en Medio Oriente, su ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, suscribió un memorando de entendimiento con el ministro de Inversiones de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, con el que se quiere facilitar la cooperación en el intercambio de información estadística relacionada con la inversión.

Para la ministra, es importante que de esta visita salgan oportunidades para diversificar los mercados del país, así como buscar aliados estratégicos para el país.

Morales también sostuvo reuniones con el ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudita, Faisal F. Alibrahim. En estas hablaron de avanzar en un acuerdo para facilitar el comercio entre los dos países. Aquí, explica el ministerio, Colombia tiene enormes oportunidades en materia agroindustrial.

“Existe un interés común en la transición energética, el turismo, los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, elementos clave para una economía que se desliga progresivamente del petróleo. Desde 2023, su estrategia se centra en robustecer el sector agroindustrial, un ámbito en el que no son fuertes, pero donde Colombia puede ofrecer una ventaja significativa”, puntualizó la ministra Morales.

El ministerio detalló que este memorando de entendimiento se centrará en promover iniciativas de beneficio recíproco, mediante el intercambio de tecnología y conocimiento. Al país, esto le permitirá adquirir maquinaria esencial, así como el desarrollo de su capacidad técnica para la producción de bienes con valor agregado.

“El memorando nos abre un camino importante para trabajar en equipo, revisar dinámicas de complementariedad sobre todo en el sector agroindustrial que es una fortaleza para nosotros como país y para ellos una necesidad inminente”, dijo la ministra.

La vigencia del mencionado documento será por dos años. Después de ese tiempo se tendrá la posibilidad de extenderlo por un periodo igual.

“Bajo el amparo del MOU se divulgarán las normas, beneficios y reglamentos que rigen para los sectores donde se encuentran las iniciativas con oportunidades de inversión directa. Los dos países se comprometieron a cooperar en la realización de exposiciones, sesiones de trabajo, conferencias y rondas para impulsar la inversión directa y fomentar el intercambio de visitas y conocimientos especializados”, concluyó la cartera.

