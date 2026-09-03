Colombia tiene 72 proyectos de hidrógeno por más de USD 20.000 millones: ¿podrán ejecutarse?

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Colombia tiene anunciados 72 proyectos de hidrógeno capaces de movilizar más de USD 20.000 millones. La cifra suena lejana para quien paga la factura de energía, llena el tanque o compra alimentos. Pero no lo es tanto: si estas tecnologías logran producir energía y materias primas a precios competitivos, podrían cambiar desde el costo de fabricar fertilizantes hasta el transporte pesado. El problema es que, entre anunciar un proyecto y convertirlo en una planta funcionando, Colombia tiene una especialidad histórica: perder años.

Esa fue una de las discusiones centrales del Foro de Hidrógeno y Gases Renovables realizado este miércoles por la ANDI y Naturgas. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, sostuvo que el país enfrenta un “shock energético” y necesita reducir sus vulnerabilidades mediante una mayor autonomía en el sector.

En este momento, Colombia intenta resolver dos problemas al tiempo: avanzar en la transición energética sin descubrir demasiado tarde que retirar o limitar unas fuentes antes de tener listas las alternativas puede comprometer el suministro.

Para la ANDI, el hidrógeno es una de esas alternativas. Los 72 proyectos anunciados podrían generar encadenamientos en sectores como fertilizantes, refinerías y transporte pesado.

Pero ¿cuántos de esos USD 20.000 millones pasarán del anuncio a la inversión real?

El hidrógeno tiene una dificultad que las cifras de potencial suelen esconder. Producirlo a gran escala y a precios competitivos sigue siendo uno de los principales desafíos mundiales. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, recordó que el hidrógeno de bajas emisiones representa hoy apenas el 9 % de la producción global. La carrera, por tanto, no consiste solo en demostrar que Colombia puede producirlo, sino en lograr hacerlo a un precio que alguien quiera pagar.

Esto recuerda al proyecto de biocombustibles que, similar a estas otras innovaciones, se ha quedado en un potencial, en ideas que, si la política pública no las acompaña, se quedan en los archivos de las ideas de un futuro menguante.

Ahí aparece una diferencia entre tener recursos y tener una industria. Colombia cuenta con capacidad renovable, disponibilidad de biomasa y sectores que podrían consumir estos energéticos. Eso no garantiza que los proyectos sean viables. Hace falta infraestructura, reglas estables, inversión y, sobre todo, compradores.

Los gases renovables podrían tener una ruta más inmediata. El análisis presentado por la ANDI identifica a Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca como las regiones con mayor potencial para producir biogás a partir de biomasa. En términos simples, residuos agrícolas, pecuarios e industriales pueden convertirse en energía, reduciendo desperdicios y creando una fuente adicional de suministro.

Mac Master insistió en que el país necesita volver a crecer entre 4 % y 5 % y señaló cinco sectores capaces de impulsar esa recuperación, entre ellos infraestructura, industria y el minero-energético. De manera que su llamado al gobierno podía ser otro que generar condiciones de confianza para que la inversión ocurra.

Ese puede ser, precisamente, el cuello de botella. Colombia no parece tener escasez de recursos naturales ni de proyectos anunciados. Tiene 72 iniciativas de hidrógeno sobre la mesa y una oportunidad estimada en más de USD 20.000 millones. La oportunidad, según los gremios, yace sobre la mesa.

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