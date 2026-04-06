Colombia vive en arriendo: así se movió el mercado inmobiliario en el arranque de 2026

El mercado del arriendo en Colombia moviliza cerca de COP 60 billones anuales. Imagen de referencia. Foto: El Espectador

Dentro del costo de vida en Colombia hay rubros que sorprenden de un mes a otro (muchas veces por factores estacionales) y otros que desgastan por insistencia; el arriendo pertenece, desde hace rato, al segundo grupo.

Las razones pasan por su propia naturaleza: es un gasto mensual, difícil de eludir, que suele ajustarse con la inflación del año previo y que, por eso, mantiene un peso alto en el costo de vida, incluso cuando otros rubros registran variaciones mayores.

En el arranque de 2026 volvió a quedar claro que el costo de habitar una...