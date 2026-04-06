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Colombia vive en arriendo: así se movió el mercado inmobiliario en el arranque de 2026

En 2025, por primera vez en los registros estadísticos, Colombia pasó a tener más hogares en arriendo que en vivienda propia. El comienzo de 2026 mostró que la demanda por alquiler sigue firme. ¿Qué explica que hoy el arriendo pese una cuarta parte del costo de vida?

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
06 de abril de 2026 - 01:00 a. m.
El mercado del arriendo en Colombia moviliza cerca de COP 60 billones anuales. Imagen de referencia.
El mercado del arriendo en Colombia moviliza cerca de COP 60 billones anuales. Imagen de referencia.
Foto: El Espectador

Dentro del costo de vida en Colombia hay rubros que sorprenden de un mes a otro (muchas veces por factores estacionales) y otros que desgastan por insistencia; el arriendo pertenece, desde hace rato, al segundo grupo.

Las razones pasan por su propia naturaleza: es un gasto mensual, difícil de eludir, que suele ajustarse con la inflación del año previo y que, por eso, mantiene un peso alto en el costo de vida, incluso cuando otros rubros registran variaciones mayores.

En el arranque de 2026 volvió a quedar claro que el costo de habitar una...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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micorriza(d243q)Hace 11 minutos
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