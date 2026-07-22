Colombia volverá a venderle energía a Ecuador: esto dice el documento que la reactiva

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Ha pasado casi dos meses desde que Ecuador y Colombia desmontaran sus aranceles mutuos y recién se conoció la resolución del Ministerio de Minas y Energía que le da vía al comercio de energía.

“Ya quedó en firme la resolución que habilita nuevamente la comercialización de energía entre agentes privados de ambos países. En los próximos días restableceremos las Transacciones Internacionales de Energía (TIE), fortaleciendo un mecanismo histórico que contribuye a la seguridad energética de nuestras naciones, garantizando siempre la soberanía energética y el interés nacional de Colombia”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

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El documento habilita las transacciones internacionales de electricidad entre agentes del régimen privado del mercado, mediante la suscripción de contratos de compra y venta de energía, de acuerdo con las normas del “Régimen Transitorio Aplicable a las Transacciones Internacionales de Electricidad entre Colombia y Ecuador”.

La resolución regirá desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial y hasta el día anterior a la entrada en operación del Mercado Andino Eléctrico Regional de Corto Plazo (MAERCP).

Se trata de un acuerdo que permite el intercambio de excedentes de energía al mínimo costo entre Colombia, Ecuador y, próximamente, Perú.

Al respecto, el ministro añadió que “cuando llegan las sequías y el Fenómeno de El Niño, Colombia y Ecuador siempre han tendido la mano del otro lado de la frontera. La cooperación ha protegido hogares y, en muchos casos, ha salvado vidas; el aislamiento nunca lo ha hecho”.

Y aseguró que la energía no puede ser rehén de las diferencias políticas sino ser un instrumento de integración, solidaridad y bienestar.

Finalizó un pulso de varios meses

Con estas medidas se le va dando cierre a la crisis empezó el 21 de enero, cuando el gobierno de Daniel Noboa anunció una “tasa de seguridad” del 30 % sobre las importaciones colombianas.

En su momento, Colombia respondió suspendiendo el suministro de energía eléctrica y, luego, con su propio arancel recíproco y restricciones al ingreso terrestre de productos como arroz, papa y banano. De ahí en adelante, ninguno de los dos gobiernos cedió: el arancel ecuatoriano subió a 50 % en marzo y llegó a 100 % en mayo, mientras Colombia respondía con tarifas de hasta 75 % sobre cerca de 191 productos y restricciones en varios bienes.

El 31 de mayo, Ecuador formalizó la eliminación de su tasa mediante una resolución de su servicio de aduanas, que entró en vigor el 1 de junio. Colombia tardó casi una semana más y el decreto que derogó los aranceles fue firmado el 5 de junio.

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