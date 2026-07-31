Así es el acuerdo entre Colombia y Barbados para habilitar vuelos directos

Se busca que haya conexión directa entre Colombia y Barbados. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Visit Barbados

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Colombia y Barbados establecieron por primera vez un marco bilateral para el transporte aéreo comercial entre ambos países, un acuerdo que deja habilitada la posibilidad de que las aerolíneas operen vuelos directos de pasajeros y carga y que abre una nueva conexión aérea entre Colombia y el Caribe insular.

El acuerdo, suscrito este 31 de julio por la Aeronáutica Civil y el gobierno de Barbados, permite a las aerolíneas designadas por ese país operar hasta 7 frecuencias semanales hacia territorio colombiano que se podrán distribuir de dos maneras.

Hasta dos vuelos con destino Bogotá.

Cinco frecuencias con destino a tres ciudades: Cartagena, Sandrés o Armenia.

Para el transporte de carga, las condiciones se amplían. Ambos países acordaron cielos sin restricciones en el número de frecuencias, las rutas que pueden operar ni la capacidad de las aeronaves.

“Este tipo de instrumentos bilaterales constituye el requisito técnico y regulatorio indispensable para la asignación de derechos de tráfico y la obtención de permisos de operación comerciales”, señaló la Aerocivil.

El acuerdo resuelve una condición que, hasta ahora, impedía desarrollar la operación comercial regular entre ambos mercados por la falta de un marco normativo, un conjunto de reglas claras respecto a la solicitud y exploración del tráfico aéreo mutuo.

El impacto, por supuesto, dependerá de que las empresas conviertan esas oportunidades en operaciones efectivas.

“Este acuerdo representa un avance estratégico en el posicionamiento de Colombia como nodo de conectividad con el Caribe insular, dinamizando el turismo y abriendo nuevas oportunidades para el comercio exterior”, destacó la Aeronáutica Civil.

El documento incorpora estándares internacionales en materia de seguridad operacional y de la aviación civil, esquemas tarifarios y principios de libre competencia.

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