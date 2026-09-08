Colombia y EE. UU. acuerdan cooperación en minerales estratégicos y energía nuclear

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habla durante la firma de dos memorandos de entendimiento con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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El Ministerio de Minas y Energía informó, junto con la Cancillería, que Colombia firmó dos memorandos de entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos. Con estos se busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de minerales estratégicos y energía nuclear.

Según lo detallado con la cartera, estas apuestas permitirán robustecer la seguridad energética de la nación, así como las apuestas en materia de transición energética, competitividad industrial, innovación tecnológica y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

“Los memorandos establecen un marco de cooperación no vinculante, respetuoso de la legislación nacional y de la soberanía del Estado colombiano, que permitirá avanzar en intercambio técnico, atracción de inversión responsable, desarrollo de capacidades regulatorias y promoción de proyectos de interés estratégico para el país”. detalló la cartera.

Hay que tener en cuenta que, en el gobierno anterior, Colombia también firmó un memorando de entendimiento similar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Eso fue el 24 de febrero y, para entonces, la cartera señaló que con ello se buscaba avanzar en la descarbonización de los sistemas energéticos, así como el fortalecimiento del suministro eléctrico en el país.

“El Memorando, suscrito en Cartagena y con una vigencia de cinco años, permitirá avanzar en el intercambio de información, mejores prácticas y estadísticas del sector energético; así como en la cooperación en planificación, modelado y seguimiento energético, desarrollo de infraestructura para energía nuclear e intercambios técnicos sobre diseño, construcción y regulación, incluyendo pequeños reactores modulares y aspectos de seguridad y protección”, explicó en su momento la cartera.

Sobre los más recientes memorandos, también se detalló que se buscará apoyar el conocimiento geológico, así como la identificación de oportunidades de inversión, el procesamiento con valor agregado, el reciclaje y la diversificación de cadenas de suministro.

“En materia de energía nuclear, el memorando abre un espacio de diálogo técnico, gradual y responsable sobre las posibles aplicaciones de la tecnología nuclear para la seguridad energética, la investigación científica, la formación de talento humano y el fortalecimiento regulatorio. Esta cooperación se desarrollará bajo los más altos estándares internacionales de seguridad tecnológica, seguridad física y salvaguardas”, puntualiza la cartera.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, resaltó que Colombia no puede limitarse a exportar materias primas, sino que se tiene que avanzar para convertir ese potencial minero y energético en una industria consolidada con empleo formal, innovación y desarrollo para las regiones.

“Esta cooperación nos da herramientas para hacerlo con mejores estándares, más conocimiento técnico y una visión clara: que la transición energética también sea una oportunidad de desarrollo productivo y de soberanía para el país”, concluyó.

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