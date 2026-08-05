Colombia y el desafío de venderle más al mundo

Aunque Colombia brilla en los mercados internacionales con productos como el petróleo, el café y las flores, es necesario que su apuesta se concentre en diversificar su oferta exportadora. Foto: Óscar Pérez

La fotografía que deja la primera mitad del año para las exportaciones colombianas muestra elementos favorables. Según el DANE, entre enero y junio las ventas externas del país alcanzaron los US$27.844 millones, un 14,2 % más que en el mismo periodo de 2025.

Crecer a un ritmo de doble dígito no solo es sobresaliente, sino que pone en evidencia los elementos que están impulsando estos resultados. Al mirar con lupa el reporte del DANE se ve que las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas aumentaron 18,6 %, superando...