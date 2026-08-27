Colombia y Japón retoman el camino para negociar un acuerdo económico

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, y Toshimitsu Motegi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Foto: Cortesía Mincit

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En el marco de la visita a Japón por parte del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, la cartera informó que se logró un acuerdo para retomar las negociaciones de ambas naciones en materia de comercio internacional.

Esto implica que tanto Colombia como Japón deberán instruir a sus equipos técnicos en la continuación de estas conversaciones, con la intención de reactivar el denominado Acuerdo de Asociación Económica (EPA).

El encuentro se dio con el canciller de Japón, Toshimitsu Motegi.

Detrás de este acuerdo hay importantes oportunidades para la agroindustria colombiana, así como para la inversión y transferencia de tecnología.

Según lo detallado por la cartera, Japón reiteró su solidaridad con Colombia por los afectados por el terremoto y destacó la visita del ministro Gómez Amín como una muestra de la importancia que el nuevo Gobierno otorga a la relación bilateral.

“El encuentro permitió dar un nuevo paso en la relación bilateral y establecer una ruta concreta para que los equipos técnicos de ambos países continúen las conversaciones sobre el EPA”, concluyó la cartera.

Esta semana ha estado marcada por otras reuniones. El ministro Amín también tuvo un encuentro con Toshiro Ino, quien es el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón.

También con Hiroshi Nanbu, quien es el presidente de Business Planning & Operation de Toyota Motor Corporation. En este espacio se habló sobre la relación que tiene la compañía con Colombia, la cual ya suma más de cinco décadas.

En este espacio, el ministro Gómez invitó a Toyota a seguir creciendo en el país, especialmente en las labores de ensamblaje de vehículos híbridos y eléctricos, así como en la infraestructura de carga y el desarrollo de proveedores locales.

El interlocutor del Gobierno resaltó que Colombia cuenta con el talento idóneo para madurar estas operaciones, así como una ubicación estratégica y demás condiciones para que Toyota vea en el país una plataforma regional de producción e inversión.

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