¿Qué tan preparadas están las viviendas del país para terremotos?

Viviendas en Manizales tras terremoto de este lunes, 10 de agosto, en Colombia.
Foto: Ana Sof
El 31 de marzo de 1983, un sismo de magnitud 5,6 tardó apenas 18 segundos en destruir buena parte de Popayán. El Archivo Histórico de la Universidad Javeriana registró 267 muertos y 7.500 heridos. Ese evento, que fue el mayor desastre sísmico urbano en la historia del país hasta ese momento, dejó una lección: había que regular cómo se construye.
Un año después, en 1984, el Gobierno expidió el Decreto-Ley 1400, la primera norma colombiana de construcción sismorresistente. Estuvo vigente 14 años, hasta que en 1997 el Congreso aprobó la...
Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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