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¿Qué tan preparadas están las viviendas del país para terremotos?

Cuando la tierra se mueve en sismos graves como el de este lunes, no todas las casas responden de la misma forma. La diferencia, dicen los expertos, está en si esa vivienda fue construida en la formalidad (con licencia de construcción y diseño de ingeniería) o se levantó sin estos requisitos.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
11 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Viviendas en Manizales tras terremoto de este lunes, 10 de agosto, en Colombia.
Viviendas en Manizales tras terremoto de este lunes, 10 de agosto, en Colombia.
Foto: Ana Sof

El 31 de marzo de 1983, un sismo de magnitud 5,6 tardó apenas 18 segundos en destruir buena parte de Popayán. El Archivo Histórico de la Universidad Javeriana registró 267 muertos y 7.500 heridos. Ese evento, que fue el mayor desastre sísmico urbano en la historia del país hasta ese momento, dejó una lección: había que regular cómo se construye.

Un año después, en 1984, el Gobierno expidió el Decreto-Ley 1400, la primera norma colombiana de construcción sismorresistente. Estuvo vigente 14 años, hasta que en 1997 el Congreso aprobó la...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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