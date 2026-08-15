Colpensiones reabre cinco oficinas tras el sismo: estas son las sedes

Colpensiones señaló que, tras un ejercicio de evaluaciones de las infraestructuras comprometidas, reabirá cinco puntos de atención que se mantuvieron en cierre preventivo. Foto: Tomado de Colpensiones

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El impacto del sismo en las infraestructuras fue considerable. Según lo reportado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el número de viviendas destruidas asciende a 10.677, mientras que 65.841 presentan algún tipo de avería. Además, 127 edificios colapsaron, 2.136 centros educativos resultaron comprometidos, 1.168 centros comunitarios fueron afectados y 236 centros de salud presentan averías.

Parte de las infraestructuras afectadas son de entidades y organizaciones. Recientemente Colpensiones señaló que, tras un ejercicio de evaluaciones de las infraestructuras comprometidas, reabirá cinco puntos de atención que se mantuvieron en cierre preventivo, los cuales están ubicados en la Regional Occidente:

Palmira

Tuluá

Ipiales

Tumaco

Pasto

Barrancabermeja

Colpensiones precisó que 15 oficinas continúan bajo estrictas revisiones técnicas y estructurales.

“Esta medida se mantiene con el propósito innegociable de garantizar la seguridad, la integridad y el bienestar, tanto de nuestro talento humano, como de la ciudadanía que nos visita diariamente”, detalló.

Actualmente, la entidad presta atención a 1,45 millones de afiliados, 144.000 pensionados y 533.000 vinculados al programa BEPS.

Colpensiones detalló que, en respuesta a la demanda de atención de la ciudadanía, ha desplegado toda su capacidad operativa para garantizar un servicio continuo, oportuno y accesible a través de sus canales no presenciales. Esta infraestructura permite atender diariamente, en promedio:

20.000 llamadas mediante el contact center.

Hasta 1.000 comunicaciones simultáneas por WhatsApp, tanto por chat, como a través del nuevo servicio de llamadas habilitado en esta aplicación.

Cerca de 70.000 visitas diarias en nuestro portal web.

“El llamado es a que las personas ubicadas en las ciudades donde aún los puntos se encuentran cerrados, adelanten sus trámites por medio de los canales alternos y se abstengan de visitar las oficinas físicas de la entidad en Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Buenaventura, Buga, Popayán, Ibagué y Quibdó”, concluyó.

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