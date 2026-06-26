Comenzó la Primatón 2026: 800 marcas tendrán descuentos durante tres días

(Imagen de referencia) La jornada irá desde este viernes y hasta el domingo 28 de junio. Foto: EFE - José Méndez

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Durante estos días, millones de trabajadores están recibiendo el pago de la prima de mitad de año. Para el comercio, esto es una oportunidad de aumentar sus ventas y, desde inicios de mes, muchos vienen implementando acciones comerciales y publicitarias para aumentar sus ventas.

La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) informó que, desde este viernes inicia la Primatón, una jornada de descuentos en la que participan más de 800 marcas en 9.000 puntos de venta.

Según lo explicado por Fenalco, la idea es brindar un gana-gana, es decir, que los comercios experimenten un incremento en sus ventas al tiempo en que los consumidores acceden a precios más bajos.

Esta campaña se extenderá hasta el domingo 28 de junio. En esta participan comercios de todos los tamaños y sectores económicos, entre los cuales figuran vestuario, calzado, hogar, tecnología, alimentos, viajes, turismo, entretenimiento, belleza y servicios.

“La Primatón se ha convertido en una gran oportunidad para impulsar el comercio formal, dinamizar la economía y ofrecerles a los consumidores descuentos reales en una época clave del año. Invitamos a todos los colombianos a comprar con confianza, apoyar el comercio formal y aprovechar esta jornada nacional”, afirmó Juan Esteban Orrego, Director Ejecutivo de Fenalco Bogotá.

Se espera que en esta versión de Primatón las ventas en los establecimientos comerciales registren un incremento del 20 %. En 2025, el tráfico de visitantes a los centros comerciales consolidó un incremento del 30 %, mientras que seis de cada diez ciudadanos afirmaron haber aprovechado las promociones y descuentos ofrecidos durante la jornada.

Si usted quiere saber cuáles son los comercios que están participando de esta Primatón, puede hacerlo en la siguiente página web: www.primaton.com.co.

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