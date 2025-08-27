Comerciantes e industriales ven un mejor semestre, según informe de Fedesarrollo

La preocupación recae en las exportaciones. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La economía colombiana parece ganar un poco de aire en medio de la incertidumbre global. En julio de 2025, tanto comerciantes como industriales reportaron un repunte en sus expectativas, según el más reciente informe de Fedesarrollo.

La foto del séptimo mes muestra que la confianza comercial e industrial subió frente a junio y también frente al mismo mes del año pasado.

Sin embargo, al mirar más de cerca, los datos revelan luces y sombras que no permiten cantar victoria, al menos por ahora.

¿Por qué mejoró la certidumbre?

El Índice de Confianza comercial (ICCO) llegó a 27,2 %, un alza de 3,2 puntos frente a junio y 10,2 puntos más que en julio de 2024. El salto se explica por una mejor percepción de la situación actual de las empresas (+12,7 pps) y mejores expectativas a seis meses (+4,1 pps).

Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) alcanzó 6,7 %, con un aumento de 5,2 puntos en un mes y de 7,9 frente a julio del año pasado, impulsado por más pedidos y menores niveles de inventario.

Recomendado: Microempresas atrapadas en la tramitomanía, mientras comercio global se reajusta

El detalle que preocupa

En el frente exportador, el panorama es menos optimista. Aunque el segundo trimestre de 2025 mostró una variación positiva en el valor exportado (+16,7 pps), las expectativas a tres meses cayeron 7,5 puntos.

Los exportadores identificaron como factores más favorables el Plan Vallejo (régimen especial que exonera de impuestos a quienes importan insumos para producir bienes exportables) y los servicios de información de mercados.

En junio de 2025, las exportaciones colombianas retomaron el camino del crecimiento, contrastando notablemente con la caída registrada en mayo, según revelan los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Mientras en mayo las ventas externas se contrajeron un 2,1 %, con respecto a mayo de 2024, en junio se reportó un aumento del 2,6 %, con un valor de US$3.959,1 millones FOB, mostrando señales de recuperación en el comercio exterior del país con respecto al mismo periodo del año anterior.

Pero los mayores obstáculos, advierte el informe, siguen siendo los costos del transporte internacional (-26,3 %) y del transporte interno (-24,6 %), un viejo lastre que resta competitividad.

#EOE | Conozca los contenidos más relevantes de esta edición de la Encuesta de Opinión Empresarial en la siguiente infografía 📊.



Amplíe la información aquí 📷 https://t.co/VgxnGHtoTY pic.twitter.com/rdxIMHIzVg — Fedesarrollo (@Fedesarrollo) August 27, 2025

La mejora en confianza se da, sobre todo, porque los empresarios sienten que hoy están vendiendo más y tienen menos inventarios estancados. Sin embargo, la mirada a futuro es menos sólida: la mitad de los exportadores espera que sus ventas externas se mantengan iguales y casi uno de cada cinco cree que caerán en los próximos tres meses.

El mercado interno está dando oxígeno, pero el frente externo sigue bloqueado por los altos costos logísticos y la incertidumbre arancelaria y cambiaria.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.