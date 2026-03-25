Comercio pierde impulso mientras industria muestra repunte, según informe de Fedesarrollo

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Las señales de la economía real empiezan a moverse en direcciones distintas.

Mientras el comercio pierde confianza, la industria muestra un leve repunte. La inversión y la construcción, en cambio, vuelven a enfriarse.

Así lo evidencia el informe de Fedesarrollo. En febrero, el Índice de Confianza Comercial cayó a 22,6 %, una baja de 3,4 puntos frente a enero. El golpe vino por dos frentes: más inventarios y una peor perspectiva del momento actual. Las expectativas a seis meses mejoraron, pero no alcanzaron a compensar.

“Se explicó por un incremento de 9,5 pps en el nivel de existencias y una caída de 3,4 pps en la percepción de la situación económica actual”, señala el reporte.

Más inventario suele ser señal de ventas más lentas o de una demanda que no está absorbiendo el ritmo esperado.

En la industria, la historia cambia. El Índice de Confianza Industrial subió a 0,9 %, dejando atrás el terreno negativo de enero (-1,5 %). El movimiento se apoyó en menos inventarios y un aumento en los pedidos actuales. Las expectativas de producción cedieron ligeramente.

Más allá de esos dos indicadores, el informe habla de la inversión. Ahí el deterioro es más marcado. El balance sobre condiciones económicas para invertir cayó a -26 %, con una baja de 10,4 puntos frente a noviembre. El dato es incluso más débil que el de hace un año.

El clima sociopolítico tampoco ayuda. El indicador se ubicó en -50 %. Apenas el 9,3 % de los empresarios considera que el entorno es favorable.

La capacidad instalada también empieza a reflejar esa cautela. En febrero, la industria operó al 70,9 %, por debajo del 73,8 % registrado en noviembre. Es menos uso de planta, menos presión productiva.

Y la construcción, otro termómetro clave, se enfría. El balance sobre la situación actual del sector cayó a -17,3 % en el primer trimestre. El ritmo de obra también se deterioró, con un indicador de -27,4 %. Las expectativas para el próximo trimestre siguen en terreno positivo (7,3 %), pero con una caída fuerte frente al año pasado.

El informe es agridulce. Si bien la actividad no se desploma, sí pierde tracción. El comercio siente el golpe en inventarios y ventas. La industria respira un poco, aunque sin despegar. Y la inversión, que suele anticipar el ciclo, se vuelve más cauta.

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