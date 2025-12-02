Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Comienza la concertación del salario mínimo en medio de tensiones

El objetivo de la mesa es llegar a un acuerdo de incremento antes del 15 de diciembre. Sin embargo, señalan que el panorama de la discusión es “tirante”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Ojeda
Diego Ojeda
02 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Emprearios, Gobierno, DANE y centrales obreras arrancaron formalmente la concertación del mínimo.
Emprearios, Gobierno, DANE y centrales obreras arrancaron formalmente la concertación del mínimo.
Foto: Mintrabajo

Según las cifras del DANE, de los 23,7 millones de trabajadores que hay en Colombia, tan solo 2,4 millones devengan un salario mínimo (el 10,12 % de la población ocupada).

Aunque no son la mayoría, lo que se decida sobre el aumento de este ingreso salarial es importante. Esto se debe a que muchos cobros y tarifas en el país siguen ligados (técnicamente el término es indexados) a ese valor o al porcentaje del incremento, por lo que cualquier cambio termina impactando el bolsillo de una gran porción de colombianos, en mayor o menor medida.

Justo...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Salario mínimo

Mesa de concertación salario mínimo

Concertación salario mínimo

Andi

Fenalco

Acopi

Mintrabajo

CTC

CGT

CUT

Centrales obreras

Inflación

Productividad

Desarrollo

 

Olegario (51538)Hace 3 minutos
"diálogo", dice de modo cínico el mamertazo del Arias, una rémora del sindicalismo más vetusto y radical representado en la CUT, cuando va con posturas inamovibles. Muy seguramente propondrá un aumento del 15% que no solo "favorece" al trabajador de salario mínimo, EMPLEADO formal, sino que impacta el complicado panorama de las pensiones a cargo del Estado. Un aumento desmesurado es INFLACIONARIO, y eso no lo han entendido esos tipos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.