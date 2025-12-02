Comienza la concertación del salario mínimo en medio de tensiones

Emprearios, Gobierno, DANE y centrales obreras arrancaron formalmente la concertación del mínimo. Foto: Mintrabajo

Según las cifras del DANE, de los 23,7 millones de trabajadores que hay en Colombia, tan solo 2,4 millones devengan un salario mínimo (el 10,12 % de la población ocupada).

Aunque no son la mayoría, lo que se decida sobre el aumento de este ingreso salarial es importante. Esto se debe a que muchos cobros y tarifas en el país siguen ligados (técnicamente el término es indexados) a ese valor o al porcentaje del incremento, por lo que cualquier cambio termina impactando el bolsillo de una gran porción de colombianos, en mayor o menor medida.

Justo...