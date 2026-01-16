Comienzan a regir las nuevas tarifas de los peajes: estos son los más caros del país en 2026

Escucha este artículo
Este 16 de enero se actualizan las tarifas de los 117 peajes que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El incremento subirá con la inflación de 2025, que fue de 5,10 %, según los datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE).
Las estaciones de peaje a cargo del Invías también actualizan las tarifas cada año con la inflación.
En algunas estaciones de peaje los precios ya se actualizaron, teniendo en cuenta lo establecido en los contratos. Estos son los peajes que tienen fechas diferentes.
Son 15 los peajes que tendrán un incremento complementario en el marco del proceso de normalización de las tarifas (Decreto 050). La razón es que el Gobierno congeló las subidas en 2023. En estos casos, corresponde a la suma del índice de Precios al Consumidor (IPC) y el porcentaje definido en las resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte:
Otros dos peajes suben por la entrega de unidades funcionales establecidas en los contratos de concesión. Se trata de Pacifico 1 en Amagá (Antioquia) y el de Santana Mocoa Neiva, en Laberinto (Huila).
Finalmente, para mantener las tarifas diferenciales, subirá un 2 % adicional al IPC la tarifa en el proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, en: La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.
Los peajes más caros del país
Con los incrementos en claro, los peajes más costosos del país para vehículos de categoría I (automóviles, camperos y camionetas) son:
|Peaje
|Tarifa desde el 1 de abril (Categoría I)
|Pipiral (Vía al Llano)
|COP 27.746
|Machetá (Cundinamarca)
|COP 27.236
|Túnel de Oriente (Medellín-Rionegro)
|COP 26.275
|Cisneros (Antioquia)
|COP 25.854
|Guaico (Risaralda)
|COP 25.336
|Aburrá (Antioquia)
|COP 24.909
|Circasia (Autopistas del Café)
|COP 21.200
|El Placer (Nariño)
|COP 20.915
|Boquerón I y II (Bogotá - Villavicencio)
|COP 20.800
|El Korán (Cundinamarca)
|COP 19.931
|La Pintada (Antioquia)
|COP 19.549
