Comienzan a regir las nuevas tarifas de los peajes: estos son los más caros del país en 2026

Este 16 de enero se actualizan las tarifas de los 117 peajes que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El incremento subirá con la inflación de 2025, que fue de 5,10 %, según los datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Las estaciones de peaje a cargo del Invías también actualizan las tarifas cada año con la inflación.

En algunas estaciones de peaje los precios ya se actualizaron, teniendo en cuenta lo establecido en los contratos. Estos son los peajes que tienen fechas diferentes.

Son 15 los peajes que tendrán un incremento complementario en el marco del proceso de normalización de las tarifas (Decreto 050). La razón es que el Gobierno congeló las subidas en 2023. En estos casos, corresponde a la suma del índice de Precios al Consumidor (IPC) y el porcentaje definido en las resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte:

Otros dos peajes suben por la entrega de unidades funcionales establecidas en los contratos de concesión. Se trata de Pacifico 1 en Amagá (Antioquia) y el de Santana Mocoa Neiva, en Laberinto (Huila).

Finalmente, para mantener las tarifas diferenciales, subirá un 2 % adicional al IPC la tarifa en el proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, en: La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.

Los peajes más caros del país

Con los incrementos en claro, los peajes más costosos del país para vehículos de categoría I (automóviles, camperos y camionetas) son:

Peaje Tarifa desde el 1 de abril (Categoría I) Pipiral (Vía al Llano) COP 27.746 Machetá (Cundinamarca) COP 27.236 Túnel de Oriente (Medellín-Rionegro) COP 26.275 Cisneros (Antioquia) COP 25.854 Guaico (Risaralda) COP 25.336 Aburrá (Antioquia) COP 24.909 Circasia (Autopistas del Café) COP 21.200 El Placer (Nariño) COP 20.915 Boquerón I y II (Bogotá - Villavicencio) COP 20.800 El Korán (Cundinamarca) COP 19.931 La Pintada (Antioquia) COP 19.549

